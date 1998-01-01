Запрет на авиасообщение с Британией продлен до 1 июня

Несмотря на выход Великобритании из карантина и активную вакцинацию населения, запрет на полеты в королевство из РФ продлен еще на полтора месяца

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", — сообщили в оперштабе журналистам в четверг.

В сообщении говорится, что решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения". Ранее принятое оперштабом решение о приостановке авиасообщения с Великобританией действовало до 16 апреля включительно.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля, 16 марта и 16 апреля.

Между тем, по данным, озвученным главой Роспотребнадзора в понедельник, в России выявлено уже 128 случаев заражения "британским" штаммом. Все случаи имеют завозное происхождение, преимущественно, заболели россияне, вернувшиеся из Турции и Танзании.

Между тем, как сообщили ранее нашему порталу в компании BSI, ослабление ограничительных мер в Великобритании идёт по заранее утвержденному плану. Так, уже в понедельник 12 апреля начался второй этап выхода из локдауна. Сейчас открываются все магазины, а также пабы и рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Кроме того, заработают зоопарки и парки развлечений, спортзалы, спа-центры и салоны красоты.

Следующий этап снятия ограничений ожидается после 17 мая. С этого числа, согласно плану, открываются отели, пабы и рестораны смогут обслуживать посетителей внутри помещений, возобновляют работу музеи, галереи, театры и кинотеатры (с ограничениями по количеству посетителей, будут разрешены крупномасштабные мероприятия, с ограничением по количеству посетителей.

При этом полное снятие ограничений в Англии, в случае, если всё идёт по плану, ожидается после 21 июня.

В то же время правительственная целевая группа по вопросам путешествий, которую цитирует «Интерфакс», сообщила, чтоб британские власти в начале мая примут решение о возобновлении зарубежных поездок с 17 мая текущего года.

В настоящее время международные поездки запрещены, исключением являются особые обстоятельства, определенные правительством.

Ожидается, что к 17 мая все страны мира будут распределены по трем группам: "красная", "желтая" и "зеленая" в соответствии с рисками и уровнем распространения в них коронавируса, в том числе с учетом вызывающих озабоченность вариантов вируса и процента населения, прошедшего вакцинацию.

В соответствии с этой новой системой, такие нынешние ограничения, как гостиничный карантин, домашний карантин и обязательные тесты на COVID-19, будут применяться по-разному — в зависимости от того, из какой категории страны прибыл пассажир.

К настоящему моменту более 32 млн человек в Соединенном Королевстве получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кампания вакцинации в Великобритании признается одной из самых быстрых в мире, - отмечают СМИ.

/TOURBUS.RU