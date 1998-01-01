В России наконец-то появился железнодорожный туризм

Среди новых предложений РЖД — круговой маршрут из Москвы в Карелию и Выборг, гастрономический тур в Удмуртию и круиз по «Черноморскому кольцу»

По сообщению РЖД, в праздничные дни мая запускается новый круговой железнодорожный туристический маршрут выходного дня по маршруту Москва-горный парк «Рускеала»-Выборг-Москва. При этом поездка будет осуществляться на поезде «Стриж», отправиться в тур можно будет 30 апреля и 7 мая, а вернуться в столицу - 3 и 10 мая, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Как предполагается, поезд, в основном, будет состоять из вагонов купе и СВ, что и позволит превратить его в своего рода отель на колёсах. А расписание составлено таким образом, чтобы за два выходных туристы смогли вдоволь нагуляться по карельскому горному парку и осмотреть достопримечательности Выборга.

В пути состав остановится и на станции Сортавала, откуда уже на паровозной тяге проследует до парка «Рускеала».

Однако эта новинка - только одно предложение из многих. «В этом году спрос на железнодорожные туры высок и появляются все новые предложения, - констатировала недавно Елена Лысенкова, 22 марта этого года назначенная заместителем главы Федерального агентства по туризму. - Такой тип поездок связан с романтикой и ностальгическими воспоминаниями, а нынешний уровень сервиса на железнодорожном транспорте позволяет создавать комфортный и качественный турпродукт».

И действительно, предложения есть. Так, во время предстоящих майских праздников из Москвы можно отправиться не только в Карелию, но и в Удмуртию, к примеру, в тур под названием «Ижевск: вкусно едем. Удмуртия угощает!». Или в поездку по железной дороге «Княжеские сказы о городах великих» по маршруту Москва-Великий Новгород-Углич-Москва. И та, и другая — на три дня, по цене от 17 тыс. рублей.

Однако есть путешествия и более дорогие, на поездах класса «люкс». В частности, предлагаются «Путешествие со вкусом» по маршруту Москва-Йошкар-Ола-Казань-Самара-Рязань-Москва (149,5 тыс.), поездка «Черноморское кольцо» (Москва-Тамань-ст. Кавказ-Коса Чушка-Тамань-Крымский Мост-Феодосия (Крым)-Тамань-Новороссийск-Сочи-Майкоп (Адыгея)-Москва, 335 тыс.).

Или даже поездка через всю страну туда и обратно в течение 26 дней по цене от ...1,35 млн рублей.

Обсуждается и идея организации специальных железнодорожных круизов в Крым. Во всяком случае, власти полуострова и компания «Гранд сервис экспресс», которая является оператором крымских поездов, еще в марте анонсировали запуск новинки, подписав во время туристической выставки MITT-2021 соответствующее соглашение.

Речь идет о периоде с октября 2021 года. Предполагается организация путешествий разного формата (в т. ч. эногастрономического, т. е. винного туризма), а пассажирам могут быть предложены как стандартные, так и вагоны повышенной комфортности.

Правда, идея тут же была подвергнута критике, поскольку по Крыму путешествовать в вагоне получится вряд ли: почти все самые интересные туристам места находятся от железной дороги в стороне, а типичный формат такой поездки (ночь в поезде, днем – экскурсии) осуществим не в полной мере.

В частности, глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, говорит о том, что «в рамках круизных маршрутов туристы обычно ночь едут в поезде, насыщенный экскурсиями день проводят в пункте назначения, а затем снова садятся в поезд для того, чтобы на следующее утро оказаться в новом месте».

«Какие будут остановки по пути в Крым и на самом полуострове (и будут ли они вообще), пока непонятно», - замечает он.

/TOURBUS.RU