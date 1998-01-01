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Turkish Airlines вернет деньги за отменные рейсы между Турцией и Россией

Ранее россиянам было доступно около 200 направлений через стамбульский авиахаб

Turkish Airlines вернет пассажирам деньги за отменные рейсы между Турцией и Россией, которые должны были состояться с 15 апреля по 1 июня, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России со ссылкой на официальное письмо авиакомпании.

"Turkish Airlines разослали партнерам в России официальное письмо, в котором представлены основные условия по авиабилетам по отмененным рейсам в Россию. Пассажирам вернут деньги или позволят без доплат перебронировать билеты с вылетом из Турции в другой пункт назначения", — рассказали в ассоциации.

Как отмечают в Turkish Airlines, изменение дат перелета возможно без доплат в любом классе бронирования, но в пределах оригинального класса обслуживания. Изменение пункта вылета/прилета возможно без доплат в любом классе бронирования, но в рамках оригинального класса обслуживания и одной зоны IATA, а возврат средств производится через глобальные системы бронирования (GDS).

"По заявлению пассажира денежные средства вернутся либо на банковскую карту путешественника (срок перевода зависит от банка-эмитента), либо на счет туристического агентства (по месту покупки авиабилета)", — пояснили в АТОР.

Кроме того, авиакомпания уточнила расписание, по которому будут выполняться оставшиеся два рейса из Стамбула в Москву. Полеты планируются по понедельникам и пятницам, однако на сайте авиаперевозчика забронировать билеты пока невозможно.

В среду вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил "Интерфаксу", что тысячи пассажиров вылетели из России в разные страны через аэропорт Стамбула и после ограничения авиасообщения с Турцией им сложно вернуться домой.

По его словам, маршруты через Стамбул были очень популярны у пассажиров, вылетающих за рубеж из России. Всего пассажирам было доступно около 200 направлений по всему миру через стамбульский хаб.

Как заметил эксперт, оценить точное число россиян, которые сейчас застрянут за рубежом из-за отмены рейсов, могут только авиакомпании.

/TOURBUS.RU