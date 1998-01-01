Правительство продлило на 2021 год ряд мер поддержки туроператоров

Среди утвержденных на этот год мер - обнуление взносов в резервный фонд «Турпомощи» и сокращение в 4 раза ежегодного взноса в фонды персональной ответственности туроператоров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщает cегодня пресс-служба кабинета министров.

"Согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило распространится и на 2021 год", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно.

Кроме того, ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить деньги разрешается до 15 апреля 2022 года.

"Правительство также внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь".

Корректировка срока связана с тем, что на проведение необходимых расчетов туроператорам требуется больше времени. Решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, чьи туры были отменены из-за коронавируса", — подчеркнули в пресс-службе.

/TOURBUS.RU