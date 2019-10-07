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15 апреля
Каталония готовится этим летом вновь принимать иностранных гостей
Представители туриндустрии столицы Каталонии встретились с российскими коллегами и журналистами в рамках проекта Barcelona Connects Russia
Вчера в рамках проекта Barcelona Connects Russia в Москве прошел деловой завтрак для представителей туриндустрии и прессы, на котором исполнительный директор Консорциума по Туризму Барселоны г-жа Мариан Муро, директор по продвижению столицы Каталонии г- н Матео Асенсио и представитель The Bicester Village Shopping Collection в России и странах СНГ г-жа Кристина Ионицкая представили новую стратегию развития региона после эпидемии.
Его главная концепция заключается в приоритете качественного туризма над массовым.
Представители туристического консорциума Барселоны отметили, что за этот непростой для всех год, они смогли разработать и одобрить новые стратегические планы и выработать новые цели. Но прежде всего, они вспомнили о том, что Барселона первой из испанских городов присоединилась к протоколу безопасности, разработанным Всемирный Советом по туризму и путешествиям.
«В настоящее время в Барселоне открыто 40% гостиниц - 121 отель уровня 4-5*. Это приблизительно 28 тыс. мест размещения, - прокомментировала г-жа Мариан Муро, - И все они соответствуют всем мировым стандартам безопасности.
Большую ставку наш Консорциум делает на культурный туризм и «качественного туриста», заинтересованного в достопримечательностях, например, а не просто в пляжном туризме».
«Нам нужны туристы, которые с чувствами относятся к региону, его культуре, гастрономии. В этом мы видим потенциал, - отметила эксперт. - В Барселоне уже более 80% объектов культуры работают и открыты для посещения. Планируются фестивали, выставки, новые туристические литературные маршруты, а также открытие новых Арт-кластеров и MICE площадок.
В целом, мы можем выделить четыре главных стратегических направления по продвижению региона: это качество жизни, креативность, инновации и MICE – туризм.
Еще одно важное направление – диджиталиция. Мы хотим быть в прямом постоянном контакте с туристом до начала поездки, во время и после. Нам важно вовлечение туристов в продвижение возможностей региона, его популяризацию через соцсети».
Говоря о предпочтениях туристических рынков, спикеры уточнили, что они постоянно анализируют рынки и видят, что наиболее заинтересован в путешествиях именно российский турист. Второй важный для Барселоны, после России рынок - американский. Также среди лидеров - Китай и Юго-восточная Азия.
Конечно же, всех собравшихся волновал вопрос и о том, когда Барселона может открыться для россиян. На это г-жа Мариан Муро заметила, что она, конечно оптимист, но к ситуации надо подходить реалистично: «Мы исходим из того, что ЕС разработает "зеленый паспорт" для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан.
Прогнозируется, что будет большое поступление вакцин, - и это очень ускорит процесс вакцинации в Испании, он будет идти намного быстрее. Так что горизонт уже намечен».
/TOURBUS.RU
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