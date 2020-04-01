Новости С сегодняшнего дня изменен порядок возвращения россиян из-за рубежа Теперь ПЦР-тесты должны сдавать граждане, возвращающиеся из-за границы любым видом транспорта, что особенно важно для туристов, отдыхавших в Абхазии

Как сообщает АТОР, согласно документу Роспотребнадзора, опубликованному на его официальном сайте, с 15 апреля меняется ряд пунктов прошлогоднего постановления Главного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019. Согласно внесенным изменениям, тепрь всем гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта необходимо: обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru); в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на портале Госуслуги. до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Напомним, что ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом. Как отметилди в ассоциации, из новых правил следует, например, что если ранее россиянам, возвращавшимся из Республики Абхазия, делать тест и соблюдать самоизоляцию было не нужно, то с 15 апреля, согласно опубликованным новым правилам, это будет уже необходимо. То же самое с 15 апреля относится и к любым путешествующим на автомобилях или автобусах в сопредельные зарубежные страны и возвращающимся на территорию РФ. Также, согласно документу Роспотребнадзора, устанавливается особый режим въезда в Россию для граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих из Армении, Белоруссии и Киргизии воздушным транспортом. Они при пересечении границы должны подтверждать наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». /TOURBUS.RU

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