Профессионалы туризма просят перенести обязательства по всем отмененным турам

Как сообщили сегодня в Российском Соююзе туриндустрии, РСТ просит правительство распространить на гостиницы и туроператоров тот гибкий подход к переносу обязательств без привязки к календарным годам, какой действует сейчас в отношении авиаперевозчиков. Одновременно просят внести изменения в постановление №1073 и продлить срок возврата денежных средств по неисполненным обязательствам турбизнеса до 2023 года.

Соответствующее письмо, подписанное президентом союза Андреем Игнатьевым, было направлено вчера в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина

Как говорится в письме, после остановки авиасообщения с Турцией и Танзанией российский турбизнес столкнулся с необходимостью вернуть туристам средства за более чем 500 тыс. отмененных туров. Очевидно, что взять эту сумму сейчас неоткуда, тем не менее, формулировки Роспотребнадзора позволяют туристам требовать возврата средств.

Для того чтобы избежать потребительского конфликта, полагают в Российском союзе туриндустрии, нужны срочные меры. Отраслевой союз предлагает распространить действующие правила переноса «пандемийных» туров на те, что были вынужденно отменены из-за закрытия Турции и Танзании. Одновременно правила переноса обязательств турбизнеса необходимо синхронизировать с правилами для авиаперевозчиков.

Как сказано в письме, сейчас положениями ст. 23 федерального закона 8 июня 2020 года № 166-ФЗ уже введена временная норма, позволяющая правительству устанавливать на протяжении 2020 и 2021 годов особенности отмены либо переноса бронирования мест в гостиницах и иных средствах размещения, а также особенности исполнения, изменения и расторжения туроператорами и турагентами договоров о реализации туристского продукта, заключенных по 31 марта 2020 года включительно.

Однако решения, принятые Оперштабом по борьбе с коронавирусом 12 апреля, вводят новые серьезные ограничения на работу турбизнеса, отправку туристов за рубеж, прежде всего, в Турцию, что порождает новую волну долгов по сорванным турам и мешает выполнять обязательства по отложенным «пандемийным» турам. Все это в итоге делает невозможным исполнение закона в полном объеме.

Кроме того, говорится в письме РСТ, есть необходимость синхронизации возврата денежных средств туристам по несостоявшимся турам с возвратом туроператорам провозной платы по несостоявшимся перевозкам. Причем, интересно, что особенности изменения и расторжения договора воздушной перевозки пассажира не ограничены законом по времени, как в случае с договорами в сфере туризма. В итоге возврат денежных средств пассажирам в рамках авиаперевозки производится до истечения трех лет с даты отправления рейса.

То есть создается ситуация, когда туроператорам необходимо будет до конца 2021 года вернуть туристам денежные средства, а сами они их могут получить от перевозчиков в конце 2023 года!

Учитывая, что очередное обострение эпидемиологической обстановки и возникновения других чрезвычайных ситуаций, требующих ограничений в сфере туризма, может возникнуть и в будущем, РСТ также предлагает сделать поправки в отраслевой федеральный закон, которые позволят создать более гибкий механизм решения проблем массовых потребительских конфликтов в сфере туризма.

При выполнении мероприятий, связанных с введенными 12 апреля ограничениями полетов в Турцию, туроператоры неизбежно понесут дополнительные затраты, поэтому РСТ также предлагает правительству рассмотреть возможность предоставления субсидий, как это было сделано в 2020 году.

/TOURBUS.RU