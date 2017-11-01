В Узбекистан — прямым рейсом и без коронавирусных ограничений

В посольстве Республики Узбекистан в Москве прошла В2В-презентация туристического потенциала страны. Участникам была представлена информация о новых достижениях и направлениях туристической отрасли страны, о развитии современной туристической инфраструктуры и о перспективах Республики Узбекистан по привлечению зарубежных туристов в познавательный и паломнический туризм.

«Узбекистан вошёл в рейтинг лучших мест для путешествия в Азии по версии Lonely Planet, - сказал, открывая встречу, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. - В этом престижном рейтинге наша страна — одна из самых безопасных в мире - опережает многие традиционные и хорошо «раскрученные» направления».

Турпоток в Узбекистан в 2018 году составил 5,3 миллионов (из них 5 миллионов из стран СНГ, 325 тысяч из дальнего зарубежья) До пандемии ежегодный прирост туристического потока в Узбекистан составлял около 27%. Например, из России в Узбекистан в 2018 году прибыло 370 тысяч туристов, год спустя — на 25% больше.

С 1 апреля возобновлено регулярное авиасообщение между Ташкентом и Москвой; к сожалению, по сравнению с началом прошлого года цены на билеты существенно повысились. Возможно, Министерству туризма Узбекистана следует - с учётом интересов туристических компаний — заключить соглашение с руководством Узбекских авиалиний, которое способствовало бы снижению цен на авиабилеты.

С марта 2021 года отменены пребывание на карантине и тестирование на коронавирус на любом пограничном пункте, аэропорту или вокзале. Для въезда в страну необходима справка об отсутствии COVID-19 на английском языке, сделанная не позднее 72 часов до момент пересечения границы.

При отсутствии отрицательного результата ПЦР-теста, путешественник обязан сдать экспресс-анализ на пограничном пункте в местных клиниках или лабораториях.

«Уникальность нашей страны обеспечило прежде всего её географическое положение в самом сердце Центральной Азии, на перекрёстке цивилизаций — китайской, индийской, арабской, персидской, и прежде всего — на Великом Шёлковом пути», - рассказал заместитель директора PR-центра при Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма Джамшид Бабажанов.

Туризм является одной из приоритетных отраслей развития экономики Узбекистана — в частности, один из последних законодательных актов, посвящённых мерам по ускоренному развитию туристской отрасли, был принят в начале 2019 года.

Как результат — хорошо развитая гостиничная сеть: сегодня в Узбекистане около 1100 объектов размещения, 28% гостиниц имеют категорию — от одной звезды до пяти, большая часть подобных гостиниц расположена в Ташкенте (58%), на который приходится и более половины частных гостиниц. Номерной фонд страны составляет более 22,7 тысяч номеров (47 тысяч мест).

Весьма динамично в последние годы развивается транспортная сеть: помимо ташкентского, статус международных имеют ещё 10 аэропортов (один из последних реконструированных — в Ургенче). Ташкент с важнейшими туристическими центрами (Самарканд, Бухара) соединяет высокоскоростной поезд «Афросиаб»; недавно он стал курсировать также из Бухары в Хиву.

В Узбекистане — более 7400 объектов культурного наследия, 209 из них находятся на территории четырёх городов-музеев, центры которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Хива, Бухара, Самарканд и Шахрисабз — родина Тимура). Более трети туристов приезжают в Узбекистан именно из-за богатейшего историко-культурного наследия.

Самарканд с его древностями (площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека и др.) считается ровесником Рима, исторический центр Хивы — Ичан-Кала — уникален по степени сохранности, Бухара — родина семи великих суфиев — является одним из популярнейших мест паломничества в исламском мире.

«Многие почему-то считают, что в Ташкенте нет исторических памятников, - сказал г-н Бабажанов. - А я бы посоветовал скептикам осмотреть, например, мавзолеи Шейха Зайнудина и Шейха Ховенди ат-Тахура. Да и некоторые станции ташкентского метро давно являются интереснейшими объектами туристического показа».

Но Узбекистан — это не только четыре города-музея. Сегодня мало кому известны, например, достопримечательности Хорезмской области (более 300 памятников) и Каракалпакстана (более 200 памятников, древнейшие относятся к II — IV вв. до н. э.)), исключительный интерес для любителей искусства представляет музей искусств имени И. Савицкого с его второй в мире и лучшей в Азии коллекцией произведений русского авангарда.

А на трассе Великого Шёлкового пути располагались города — центры ремёсел, многие из которых процветают и сегодня. Например, Риштан — центр производства уникальной глазурованной керамики. Или Чуст, в котором с древнейших времён мастера-сузангары делали уникальные по остроте и прочности ножи с фирменным клеймом. Но эти места туристам из России предстоит открыть практически заново, - отметили представители узбекского туризма.

/TOURBUS.RU