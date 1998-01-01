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14 апреля
«Закрытие» Турции — Горячие новости
Ростуризм запустил «горячую линию» по вопросам прекращения авиасообщения с Турцией/ Тысячи туристов, летевших транзитом через Стамбул, столкнулись с проблемами/ «Аэрофлот» и «Победа» организуют спецрейсы для возвращения туристов из Турции
Ростуризм запустил «горячую линию» по вопросам прекращения авиасообщения с Турцией
Ростуризм и Общероссийский народный фронт (ОНФ) в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию запустили две горячие линии для туристов, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
«По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы, звонок бесплатный. Горячую линию открыл и Общероссийский народный фронт, ее номер – 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать цифру «2». Звонок бесплатный. Время работы – с 8:00 до 20:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Как рассказали в Ростуризме, основные вопросы, с которыми обращаются российские туристы – как вернуть деньги за приобретенные путевки, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли, по возвращению в Россию, находится на обязательной самоизоляции и другие.
Тысячи туристов, летевших транзитом через Стамбул, столкнулись с проблемами
Ограничение авиасообщения с Турцией затронуло не только туристов, купивших туда путевки, но и тысячи россиян, которые вылетели на отдых в зарубежные страны через аэропорт Стамбула, сообщил «Интерфаксу» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Очень много было оформлено билетов для пассажиров, которые через Турцию отправлялись в другие страны мира. На рейсах через Стамбул иногда в день было не менее тысячи пассажиров, которые путешествовали на курорты Египта, на острова. Было доступно около 200 направлений по всему миру», — рассказал он.
По словам эксперта, оценить точное число российских туристов, которые сейчас застрянут за рубежом из-за отмены рейсов, могут только авиакомпании.
«Поскольку речь идет о регулярных рейсах, то даже примерное число застрявших за рубежом пассажиров и самостоятельных туристов смогут сказать только авиакомпании. Мы называли цифры по организованным туристам, но там не учтены 20% путешественников, которые бронировали отдельные виды услуг – отель, перелет, трансфер.
Пассажиров, которые приобретали услуги напрямую у агрегаторов, мы посчитать не сможем», — добавил г-н Горин.
«Аэрофлот» и «Победа» организуют спецрейсы для возвращения туристов из Турции
«Аэрофлот» с 15 апреля по 1 июня будет выполнять два рейса в неделю из Москвы в Стамбул, для вывоза пассажиров из Антальи перевозчик выполнит три специальных рейса 17,24 и 30 апреля, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.
«Пассажирам с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 1 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен на указанные выше рейсы осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между Санкт-Петербургом и Антальей)», — сообщает перевозчик.
Входящая в группу "Аэрофлот" компания "Победа" отменит до июня все свои турецкие рейсы: в Анталию и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы.
Согласно сообщению перевозчика, пассажирам отмененных рейсов "уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств". Срок зачисления "зависит от условий банка эмитента и обычно занимает до 7 дней", отметили в компании.
На территории Турции сейчас находятся около семи тыс. пассажиров "Победы". Компания готовит график их вывоза.
/TOURBUS.RU
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