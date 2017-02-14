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14 апреля
В Чехии завершился режим чрезвычайной ситуции, введенный в связи с новой вспышкой коронавируса
Уже 29 апреля авиакомпания Smartwings возобновляет авиасообщение между Прагой и Петербургом
Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 завершился в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
При этом они не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, прачечные, цветочные и некоторые другие магазины.
В то же время, как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, чешская авиакомпания Smartwings возобновляет с 29 апреля авиасообщение между Санкт-Петербургом и Прагой. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Авиасообщение между Северной столицей России и столицей Чехии было приостановлено весной прошлого года в связи с началом пандемии коронавируса.
Продажа на рейсы уже открыта и клиенты могут приобрести авиабилеты на сайте Smartwings или компании Czech Airlines (в рамках сотрудничества по код-шерингу), в собственных офисах продаж, турагентствах и авиакассах.
Также Czech Airlines, входящая в состав Smartwings Group, по-прежнему выполняет рейсы по маршруту Прага – Москва – Прага с частотой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.
Расписание маршрута Прага – Санкт-Петербург – Прага:
Smartwings – рейс № QS886/7 (Czech Airlines – рейс № OK4886/7)
Прага 11:20 – Санкт-Петербург 14:40
Санкт-Петербург 15:30 – Прага 17:00
местное время
Как отметили также в компании, Smartwings Group, в состав которого входят компании Smartwings и Czech Airlines, предлагает в течение летнего сезона 2021 года перелеты из аэропортов Чехии по 74 направлениям: в Грецию, Испанию, Италию, Францию, Португалию, Болгарию, Черногорию, Хорватию, Израиль, Египет, Турцию, Тунис, ОАЭ, Голландию, Швецию, Данию, Россию, Мальту, Украину и Исландию.
Одновременно с покупкой билета, клиенты могут также приобрести страховку для своей поездки с покрытием расходов по заболеванию COVID-19.
Напомним, что в нстоящее время въезд в Чехию по-прежнему возможен лишь отдельным категориям россиян, туристы в их число не входят. Чешские турвизы также сейчас не оформляются.
/TOURBUS.RU
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