В Чехии завершился режим чрезвычайной ситуции, введенный в связи с новой вспышкой коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 завершился в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«В воскресенье, 11 апреля 2021 года, в полночь в Чехии завершилось чрезвычайное положение», — говорится в сообщении. Режим действовал с 12 марта.

В связи с этим в Чехии начнут работу в ограниченном режиме школы, детские сады, музеи, зоопарки, спортивные заведения, магазины, аптеки и рынки.



При этом правительство одобрило ряд новых мер, посредством которых местный Минздрав вводит противоэпидемические ограничения на основе «закона о пандемии».

Так, по информации на сайте ведомства, продолжат действовать ограничения на деятельность некоторых коммерческих или производственных предприятий и на работу торговых центров.

При этом они не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, прачечные, цветочные и некоторые другие магазины.



В стране также сохранятся меры, ограничивающие работу предприятий общественного питания, однако они не будут распространяться на школьные столовые, заведения при учреждениях и продажу «еды на вынос».

Сохраняется запрет на концерты и другие музыкальные, театральные, кино- и художественные представления.

Отметим, что при этом сегодня в стране при этом отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом — 14 апреля выявлено 5087 новых случаев (вчера — 3857).

В то же время, как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, чешская авиакомпания Smartwings возобновляет с 29 апреля авиасообщение между Санкт-Петербургом и Прагой. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Авиасообщение между Северной столицей России и столицей Чехии было приостановлено весной прошлого года в связи с началом пандемии коронавируса.

Продажа на рейсы уже открыта и клиенты могут приобрести авиабилеты на сайте Smartwings или компании Czech Airlines (в рамках сотрудничества по код-шерингу), в собственных офисах продаж, турагентствах и авиакассах.

Также Czech Airlines, входящая в состав Smartwings Group, по-прежнему выполняет рейсы по маршруту Прага – Москва – Прага с частотой три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Расписание маршрута Прага – Санкт-Петербург – Прага:

Smartwings – рейс № QS886/7 (Czech Airlines – рейс № OK4886/7)

Прага 11:20 – Санкт-Петербург 14:40

Санкт-Петербург 15:30 – Прага 17:00

местное время

Как отметили также в компании, Smartwings Group, в состав которого входят компании Smartwings и Czech Airlines, предлагает в течение летнего сезона 2021 года перелеты из аэропортов Чехии по 74 направлениям: в Грецию, Испанию, Италию, Францию, Португалию, Болгарию, Черногорию, Хорватию, Израиль, Египет, Турцию, Тунис, ОАЭ, Голландию, Швецию, Данию, Россию, Мальту, Украину и Исландию.

Одновременно с покупкой билета, клиенты могут также приобрести страховку для своей поездки с покрытием расходов по заболеванию COVID-19.

Напомним, что в нстоящее время въезд в Чехию по-прежнему возможен лишь отдельным категориям россиян, туристы в их число не входят. Чешские турвизы также сейчас не оформляются.

/TOURBUS.RU