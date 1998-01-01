Новости Вместо Антальи — Алтай? Эксперты обсуждают плюсы и минусы нынешней "вынужденной" переориентации российских туристов на отечественные курорты

Приостановка чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции и авиасообщения с Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года больно ударит и по интересам турбизнеса, и по потребностям туристов. - в этом уверены эксперты отрасли в Петербурге. Вместе с тем часть из них признает: это может привести к росту спроса на «непляжные» направления внутри страны, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Фактически имеется две точки зрения. Позиция одних специалистов сводится к тому, что «альтернативы Турции нет, а появившийся запрет приведет к росту стоимости отдыха на российских «пляжных» курортах». Однако другие говорят, что «не обязательно ехать на море — в сложившейся ситуации у туристов появляется отличная возможность исследовать свою страну и открыть ее богатые экскурсионные и природные возможности». «Безусловно, введенные ограничения негативно скажутся на турбизнесе, - полагает, к примеру, президент петербургской Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий (АТЭП) и вице-президент холдинга ОАО «Совет по туризму Санкт-Петербурга» Арнольд Риш. - Ведь Турция была по-настоящему массовым направлением зарубежного отдыха, которое всегда пользовалось большим спросом. И альтернативы ему сейчас фактически нет, поскольку стоимость аналогичного сервиса на отечественных курортах выше. К сожалению, перераспределить тот поток туристов, который должен был отправиться в Турцию в ближайшее время, вряд ли получится». К тому же еще неизвестно, захотят (и смогут ли) ли клиенты, выбравшие отдых в Турции, поменять его на какое-либо иное направление. «Кроме «пляжного», существуют и другие виды отдыха, а туризм в России развивается не только на южных морских курортах, - говорит глава компании «Эклектика» Игорь Воеводский. - И сейчас у россиян есть возможность поехать в Сибирь, на Кавказ и в разные другие регионы страны с экскурсионными целями. Почему бы не отправиться, к примеру, в Адыгею? Могу с полной уверенностью сказать, что экскурсионные поездки зачастую бывают куда более интересными и содержательными, нежели «пляжный» туризм». При этом оценки перспектив развития ситуации тоже разные. Так, Арнольд Риш предполагает, что после 1 июня Турцию все же «откроют», и поэтому есть смысл переносить туры с «приостановленного» периода на даты позднее начала лета. А вот Игорь Воеводский не уверен, что ситуация изменится к лучшему. «Гарантий этого никаких нет, - говорит он. - Поэтому, на мой взгляд, логичнее было бы все же выбрать тот или иной вид отдыха внутри страны». На фоне отмены полетов в Турцию российские курорты уже сделали «громкие» заявления. Так, председатель комитета Законодательного собрания Кубани по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус заявил, что «в 2021 году Краснодарский край рассчитывает принять до 18 млн туристов, восстановив показатели прошлых лет». А министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, что «в течение ближайших пяти лет в отелях и санаториях полуострова появится около 20 тыс. новых номеров». «Такой значительный рост номерного фонда станет возможен как с помощью строительства новых объектов размещения гостей, так и через реновирование существующих. - пояснил он. - С 2014 года в регионе уже открыто 44 новых отеля на более 3 тыс. номеров, введено в оборот 30 новых объектов показа, а число оборудованных пляжей увеличилось с 260 до 455. Скорее всего, 3-4 тыс. новых номеров появится в объектах размещения Крыма уже в этом году». /TOURBUS.RU

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