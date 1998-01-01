Что вместо Турции?

Представители компаний Coral Travel, TEZ Tour, Anex Tour и TUI Russia рассказали о том, на что могут рассчитывать туристы, лишившиеся отдыха на турецких курортах

«В соответствии с рекомендациями Ростуризма по работе с вынужденно аннулированными заявками, мы предлагаем вам возможность переноса поездки на любое открытое направление либо на более поздние даты», — сообщила порталу руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, которую цитирует «Интерфакс».

Она отметила, что по вынужденно аннулированным заявкам по направлениям Турция и Танзания в период с 15 апреля по 31 мая компания предлагает забронировать равнозначный тур на заезды с 10 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года без изменения стоимости и с сохранением всех параметров, в том числе и страны.

«Кроме того, туристы могут приобрести тур на любое направление по цене поиска. При этом перенос денежных средств с аннулированного тура на новый тур осуществляется по курсу в день оплаты», — пояснила г-жа Макаркова.

Похожие условия предлагает и TEZ Tour. Как рассказали в пресс-службе туроператора, для туристов, которые хотят отдохнуть именно в Турции, возможен перенос туров на осень с сохранением стоимости и других параметров (курорт, отель и т.д.). «Сейчас мы уже получаем заявки на перенос туров на осень. Но надо подходить индивидуально и смотреть, можем ли мы перенести без повышения стоимости, по наличию мест в отелях, так как у нас есть еще обязательства перед неотправленными туристами по прошлому сезону», — рассказал генеральный директор туроператора Владимир Каганер.

Тем, кто готов поменять направление, туроператор предлагает перебронирование туров на Грецию «с заездом в любые даты и проживанием в отелях, участвующих в акции компании».

По словам г-на Каганера, среди альтернативных направлений для россиян рассматриваются также Кипр и ОАЭ, из дорогих – Мальдивы. Он подчеркнул, что на майские праздники цены там высокие, но после их окончания отдых становится доступнее. «Начиная с 10 мая цены на туры в эти страны будут оптимальные. По Мальдивам – от 88 тыс. на человека, по Кипру от – 37 тыс. рублей, по ОАЭ – от 45 тыс.», — сообщил он.

«Безусловно, было бы большим подспорьем решение по открытию чартерных перевозок на Кипр, в Грецию, потому что на регулярных существует ценовая монополия. Если разрешат чартеры, упадет цена, будет разнообразие рейсов. Поэтому мы с нетерпением ожидаем таких решений властей. Также важным моментом стало бы открытие Египта, которое мы ожидаем в течение пяти лет», — подчеркнул эксперт.

В компании «TUI Россия» готовы предложить туристам в качестве альтернативы Турции доступный по цене и качественный отдых в российских регионах, но для этого туроператору нужна поддержка государства. «Важно запустить механизм субсидирования незамедлительно, пока в регионах еще есть достаточное количество качественного номерного фонда для принятия организованных групп туристов, которые прилетят чартерными рейсами», — пояснил генеральный директор туроператора Тарас Демура.

В то же время он подчеркнул, что на майские праздники большинство классифицированного номерного фонда на курортах Краснодарского края уже не доступно для бронирования.

Также г-н Демура отметил, что, помимо переноса на другие даты туров в Турцию и Танзанию, в компании надеются, что Россия проработает возможность постановки чартеров на курорты стран, где эпидемиологическая ситуация стабильна и действуют эффективные меры безопасности.

Такими направлениями, по мнению гендиректора TUI, могли бы стать Кипр, Египет, Тунис, Греция.

В компании «Анекс Тур» сообщают, что «для туристов, тур которых приходится на период с 15 апреля до 31 мая, предусмотрена аннуляция без удержания фактически понесенных расходов с депонированием денежных средств в рублях...

Перенос депозита на другие направления возможен только на направление Куба, на иные страны перенос не предусмотрен. Перенос заявки по Турции возможен на Турцию или Кубу по текущему курсу; перенос заявки в Танзанию – на Танзанию, Турцию или Кубу по текущему курсу».

/TOURBUS.RU