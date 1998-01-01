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14 апреля
Эмин Мерданов будет руководить дагестанским туризмом вместо арестованного Расула Ибрагимова

Прежний глава Минтуризма Дагестана обвиняется в хищении 620 млн рублей


 

Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил Эмина Мерданова (на фото) новым главой Минтуризма республики, сообщается на сайте главы региона.

"Временно исполняющим обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана назначен первый замглавы Минтуризма РД Эмин Мерданов. Соответствующий указ глава региона Сергей Меликов подписал 13 апреля", — говорится в сообщении.

 

По информации СМИ, Эмину Мерданову 29 лет. В  2014 году он окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2016 году - магистратуру этого же вуза по специальности "Востоковедение и африканистика". В 2017 году - Московский государственный институт международных отношений университет, магистратура со знанием иностранного языка по специальности "Менеджмент".
После этого работал в различных ведомствах в Москве, в том числе в Департаменте государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
С сентября 2020 года работает в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

  

Ранее сообщалось, что Сергей Меликов принял ряд кадровых решений, в том числе освободил от должности арестованного по делу о мошенничестве врио министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова.

При этом в минувшее воскресенье информированный источник сообщил «Интерфаксу», что врио министра по делам туризма и народным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова доставили в СКР для допроса по ранее возбужденному делу о закупках в Минтруда республики.

 

Источник напомнил, что Ибрагимов с февраля 2017 по ноябрь 2018 года возглавлял Минтруда Дагестана.Ранее в апреле он был арестован по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.210 УК РФ (создание или участие в преступном сообществе с использованием своего положения).

По данным следствия, г-н Ибрагимов вместе с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год похитил свыше 620 млн рублей, предназначенных для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

 

В феврале, подводя итоги прошедшего года на правительственном совещании Расул Ибрагимов отмечал, что "Турпоток в Дагестан в период с июля по декабрь 2020 года вырос на 20-22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 840 тыс. человек.

Именно в июле в республике были сняты жесткие ограничения для туристов в связи с пандемией. Особенно активно туристы посещали Сулакский каньон".

/TOURBUS.RU 


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