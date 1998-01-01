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Израиль открывает границы для туристов c 23 мая

На первом этапе страна будет принимать группы туристов, привитых от коронавируса или переболевших ковидом

Вчера совместная рабочая группа Министерства здравоохранения и Министерства туризма Израиля обнародовала решение об открытии границ Израиля для привитых и переболевших туристов.

На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников, - сообщили нашему порталу в Министерстве туризма ближневосточной страны.

Туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилёту, отметили в Минтуризма.

Как отметила в этой связи министр туризма Израля г-жа Орит Фаркаш Ха-Коэн:,«Государству Израиль пора воспользоваться своим преимуществом как безопасного и иммунизированного государства, чтобы укрепить свою собственную экономику. Целые направления индустрии туризма, включая гидов, отели и транспортные компании зависят от въездного туризма и не работают более года.

Я счастлива дать старт процессу возобновления их деятельности и надеюсь, что это поставит отрасль на путь восстановления и полного возвращения к стабильному и здоровому туризму в Израиле».

В свою очередь ранее в беседе с нами Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ отмечал: «Положительная динамика укрепляет нашу уверенность в оптимистичных прогнозах по открытию границ для туристов летом 2021 г.

Со своей стороны, мы продолжаем активно готовить новые правила по приему путешественников, которые вскоре смогут вновь отдохнуть на пляжах четырех морей Израиля, посетить священный Иерусалим и насладиться уединением и необыкновенной красотой пустыни Негев».

/TOURBUS.RU

