|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 апреля
Авиакомпании получили новые допуски в Испанию, ОАЭ, Германию и Египет
Росавиации сообщила о новых допусках российских перевозчиков на выполнение регулярных и чартерных рейсов за рубеж
Российские авиакомпании получили новые допуски на регулярные и чартерные рейсы за рубеж, включая Германию, Испанию, Италию, ОАЭ и Египет, сообщает Ассоциация туроператоров.
Так, две авиакомпании получили допуски на выполнение регулярных рейсов из регионов в Болгарию. «Азимут» сможет летать в Варну из Краснодара, Минеральных вод и Ростова-на-Дону. «Уральским авиалиниям» дали допуск на рейсы в Бургас из Ростова-на-Дону. Авиакомпания «Уральские авиалинии» также получила право на регулярные рейсы в Ханой (Вьетнам) из Иркутска.
Большое количество допусков выдано на рейсы в Германию. Так, авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски на рейсы из Санкт-Петербурга в Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин. Авиакомпания Red Wings сможет летать из Санкт-Петербурга в Мюнхен, а также из Калининграда в Мюнхен, Дюссельдорф, Берлин и Франкфурт-на-Майне. Авиакомпания «Нордавиа» получила допуск на маршрут Москва – Ганновер, а Nordwind – на маршрут Калининград – Берлин.
Авиакомпания «Россия» получила допуск на рейсы в Грецию. Перевозчик сможет летать из Екатеринбурга на Родос семь раз в неделю.
Выданы допуски на пять новых маршрутов в Египте. Пока все они с одной точкой прилета – Каир. В понедельник, 12 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что чартерное авиасообщение с египетскими курортами – Хургадой и Шарм-эль-Шейхом может скоро открыться. Но пока допусков по этим маршрутам нет: Росавиация ответила на запросы перевозчиков отказом.
Согласно приказу Росавиации, допуски на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запрашивали «Нордавиа», AZUR Air, Nordwind. В общей сложности перевозчики запрашивали допуски на 158 маршрутов из России на курорты Египта.
Авиакомпания «НордСтар» сможет выполнять рейсы в Каир из Минеральных вод, а Nordwind – из Екатеринбурга, Уфы, Самары и Красноярска.
«Аэрофлот» получил допуски на два новых маршрута в Италии: Рим и Милан из Санкт-Петербурга. «Уральские авиалинии» свяжут подмосковный Жуковский с испанскими Барселоной и Пальма-де-Майорка. Еще один допуск на Испанию получила «Нордавиа». Перевозчик сможет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Жирону.
Наибольшее количество допусков было выдано по направлению ОАЭ. Правда, некоторые из них – только на летний сезон 2021 года. Авиакомпания S7 Airlines сможет выполнять регулярные рейсы из Новосибирска в Абу-Даби, Фуджейру и Рас-эль-Хайму, а также из Москвы в Фуджейру.
Nordwind получил допуски на рейсы в Дубай из Новокузнецка, Нальчика, Кемерово и Уфы, на рейсы в Рас-эль-Хайму из Санкт-Петербурга, в Абу-Даби из Казани и Екатеринбурга.
Авиакомпании «Россия» выдан допуск на рейсы из Тюмени в Рас-эль-Хайму и Шарджу. Перевозчик также сможет летать в Шарджу из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Кроме того, «Россия» получила допуски на рейсы в Рас-эль-Хайму из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Москвы и на рейсы в Дубай из Ростова-на-Дону.
AZUR Air получила допуск на маршрут Москва – Дубай. «Уральские авиалинии» смогут летать в Дубай из Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы, Самары и Санкт-Петербурга. «Аэрофлоту» выдан допуск на маршрут Москва – Шарджа.
Две авиакомпании получили допуски на новые маршруты в Саудовской Аравии. «Уральские авиалинии» смогут летать из Москвы в Даммам, а «ЮТэйр» – из Москвы в Джидду.
Авиакомпания «Россия» получила два новых допуска на рейсы в Тунис: в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, что уже через неделю Тунис готов принимать туристов из России.
Среди новых маршрутов в Европе – Франция и Финляндия. Авиакомпания получила допуск на регулярные рейсы из Москвы в Хельсинки, а «ИрАэро» – из Калининграда в Париж.
Допуски на чартерные рейсы выдавались всего по четырем странам. Большинство из них выдано на Испанию. Авиакомпания «НордСтар» получила допуски на чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Барселону, Пальма-де-Майорку, Малагу. «Уральские авиалинии» смогут выполнять чартерные рейсы из Москвы в Барселону.
Также выданы допуски на рейсы в Доминиканскую Республику (Москва – Пунта-Кана, Royal Flight), Куба (Москва – Ольгин, Royal Flight) и Францию (Сириус Аэро).
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72