Эксперты: Этим летом туристы будут выбирать безопасные и «горящие» туры

В рамках открывшейся вчера онлайн-выставки «OTM: Лето 2021» ведущие эксперты из разных частей света назвали факторы, которые станут оказывать на рынок мирового туризма наибольшее влияние. Во многом они сошлись: главными, по их оценке, характеристиками лета 2021 года станут безопасность и снижение глубины продаж туров, - сообщает наш специальный корреспондент.

В частности, Оливер Мартин, член Исполнительного совета Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана (PATA) и партнер в Twenty31 Consulting, констатировал: пандемия коронавируса и впредь будет оказывать на мировой туризм большое давление, а «люди, скорее всего, поедут в ту страну, где большее количество населения вакцинировано».

Он подчеркнул, что в Тwenty31 Consulting вывили сразу 21 тенденцию, которые будут оказывать влияние на решение людей при организации путешествий в 2021 году. «Могу назвать шесть основных, - сказал эксперт. - Во-первых, люди хотят быть в безопасности. Во-вторых - стремятся купить тур в последний момент (в срок менее 40 дней), а в-третьих - приобрести более гибкий, способный к изменениям тур».

Кроме того, растет спрос на услуги турагентств, поскольку «нужны рекомендации и сервис профессионалов», наблюдается резкое увеличение спроса на поездки в «глубинку», а также на туры с возможностью улучшения здоровья. «Ситуация сложная, но думаю, что постепенно в мире будут открываться все новые и новые туристические пузыри», - резюмировал Оливер Мартин.

Во многом с ним согласился и Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии. По его оценке, «самочувствие отрасли пока далеко от хорошего - и это, в основном, вина нестабильности». Как считает эксперт, въездной туризм в России фактически закрыт, т. к. «мы очень надеялись на эффект введения электронных виз, но пока турпоток из попавших под действие этого инструмента стран стремится к нулю».

Как считает Андрей Игнатьев, на выезде ситуация лучше, но и тут влияет нестабильность. «Вместе с тем 65% россиян планируют отправиться в 2021 году отдыхать по стране, и 70% из них хотят поехать на море». - констатировал он. Тенденции в России те же, что и в мире - снижение глубины бронирования, рост спроса на услуги профессионалов, предпочтение «глубинных» туров и т. д.

При этом эксперт подчеркнул, что «если Турцию закроют, это будет серьезным ударом как по отрасли, так и по интересам туристов». Увы, уже вскоре стало известно, что этот пессемистический прогноз оправдался...

В свою очередь, Том Дженкинс, генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA), отметил, что «2019-й был рекордным - 745 млн туристов приехали в Европу». «Тогда казалось, что туризм будет очень устойчивым - некоторые видели в нем даже своего рода угрозу. - констатировал он. - Однако последующие события показали, что мир способен быстро изменяться».

По его оценке, тенденции развития отрасли будут примерно теми же, что уже названы, а главными факторами развития будут безопасность и индивидуализация услуг.

Что касается развития ситуации внутри России, Profi.Travel представил результаты опроса как туристов, так и турагентов. Выяснилось, что, несмотря на отсутствие чартеров, Египет все равно стоит на втором месте после Турции по интересу: для массовых туристов страна по-прежнему очень привлекательна и по популярности обгоняет многие другие зарубежные направления. «Как показал опрос, в качестве основных тормозов развития туризма агенты называют отсутствие чартеров, высокие цены на турпродукт, отсутствие уверенности в выгодных условиях перебронирования, полной и достоверной информации о конкретных сроках открытия направлений, а также правилах въезда». - констатировали в Profi.Travel.

При этом, по экспертной оценке, туристы стали интересоваться любыми «открытыми» странами. «Скорее всего, для россиян наибольшее значение в этом году будет иметь готовность той или иной страны принимать туристов из РФ, - считают специалисты. - Рынок сильно поменялся, и поэтому возможность «выстрелить» в спросе есть даже у тех стран, которые раньше не могли рассчитывать на успех».

Что касается акцентов, то агентам, как выяснилось, больше всего не хватает оперативных данных — более двух третей (65,8%) опрошенных сетуют именно на этот сдерживающий фактор.

/TOURBUS.RU