Новости «Закрытие» Турции и Танзании: Горячие новости «Аэрофлот» предложит «вынужденные» условия обмена и возврата билетов/ Российская делегация оценит борьбу с коронавирусом в туристических регионах Турции/ В Танзанию на период по 31 мая было забронировано до 7 тыс. туров

«Аэрофлот» предложит «вынужденные» условия обмена и возврата билетов "Аэрофлот" в связи с ограничением Россией авиасообщения в Турцию предложит своим пассажирам так называемые "вынужденные" условия обмена и возврата билетов в эту страну, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, - сообщает сегодня «Интерфакс». "Обмен авиабилетов "Аэрофлота", включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет на участке между Москвой и Стамбулом/Антальей или Петербургом и Антальей оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня, мы предложим переоформление на новые даты — 13 или 14 апреля — без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в том числе через Москву для перевозок между Петербургом и Антальей", — сказал г-н Демин. Возврат авиабилетов, включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей/Бодрумом/Даламаном, а также между Петерургом и Антальей на даты между 15 апреля и 1 июня, будет осуществлен без применения штрафных санкций, добавил Демин. "13 и 14 апреля мы продолжим выполнение полетов из Москвы в Стамбул (5 рейсов в день) и Анталию (2 рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные", — отметил г-н Демин. Российская делегация оценит борьбу с коронавирусом в туристических регионах Турции Российская делегация в скором времени прибудет в Турцию, чтобы оценить введенные для борьбы против коронавируса меры безопасности в популярных среди туристов регионах, сообщил в понедельник глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. "Россия направит делегацию для оценки мер в туристических регионах", — приводит телеканал TRT слова министра. Он выразил надежду, что после такой инспекции позиция российской стороны может измениться. Напомним, чтоТурция была одной из первых стран, куда Россия ранее разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. В Танзанию на период по 31 мая было забронировано до 7 тыс. туров Примерно 6-7 тысяч туров приобрели российские туристы в Танзанию, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. "Цифры по Танзании еще обрабатываются. Оценочно, с 15 апреля по 31 мая может быть забронировано 6-7 тыс. туров", — сказал он. Как подчеркнул эксперт, Танзания — нишевое направление, но с учетом небольшого числа открытых для российских туристов стран ее закрытие также нанесет удар по турбизнесу. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка