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13 апреля
Ростуризм обещает туроператорам «целый ряд финансовых и нефинансовых мер поддержки"

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о помощи турбизнесу в связи с приостановкой турецких и танзанийских программ полетов


 

Оперштаб по борьбе с коронавирусом поручил Ростуризму подготовить меры поддержки туротрасли, которые помогут ей исполнить обязательства перед туристами, - сообщает «Интерфакс».

"Что касается туроператоров, мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туротрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами. И мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. Речь идет как о финансовых, так и нефинансовых мерах поддержки", — заявила на брифинге в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

 

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила далее, о каких мерах идет речь. "Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам подготовили пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам выполнить обязательства перед туристами. Речь об отмене взносов в резервный фонд, сокращении и отсрочка уплатов взносов в фонды персональной ответственности.

Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", — сказала она журналистам в понедельник.

 

Эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет, они смогут планово вернуться в Россию в соответствии с датами окончания туров, сообщила далее глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернутся раньше даты окончания тура, смогут сделать это по согласованию с туроператорами", — сказала она, комментируя ситуацию запретом полетов в Турцию и Танзанию.

 

По словам г-жи Догузовой, в отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому Ростуризм рекомендует туристам держать связь с туроператорами.

"Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также могут вернуться в Россию планово. Мы рекомендуем отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты", — добавила она.

 

Глава Ростуризма также сообщила о возможностях туристов по отмене и переносу туров.

"Если речь идет о путевках с датами вылета до 1 июня, мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. Тех туристов, которые приобрели туры с вылетом после 1 июля, мы будем информировать о текущей ситуации", — подчеркнула г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU

 


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