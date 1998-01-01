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13 апреля
Полеты в Турцию и Танзанию приостанавливаются на полтора месяца
На период майских праздников путевки в Турцию приобрели не менее 200 тыс. российских туристов
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которую цитируют ведущие СМИ, будут приостановлены и регулярные рейсы, и чартерные. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок.
Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.
На тот же срок будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. Это связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в этих странах, - отмечают СМИ.
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин также в ходе правительственного совещания предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса
На фоне информации о возможном закрытии Турции многие туркомпании уже в минувшие несколько дней наблюдали снижение продаж путешествий на ближайшие даты и майские праздники, а часть туристов аннулировала уже приобретенные туры, сообщили вчера представители туроператоров и турагентств.
Так, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует "Интерфакс", заявил: "Мы – в ожидании решения от оперштаба РФ. В настоящее время падение, как и в конце прошлой недели – минус 25%. Те, кто купил туры на июль, август, сентябрь, не волнуются. Переживают туристы, которые улетают в Турцию в ближайшее время".
Как рассказали в сети "Горячие туры", туристы обеспокоены «шумихой» в прессе, поэтому не спешат бронировать туры в Турцию: "Наблюдаем снижение продаж, есть единичные аннуляции. Больше мы увидели реакцию туристов, путешествия которых запланированы на ближайшее время. В целом люди не спешат с принятием решений, мы максимально стараемся пресекать панику".
В то же время источник в туроператорских кругах заявил ранее, что путевки в Турцию на этот период приобрели не менее 200 тыс. российских туристов.
Наш портал следит за развитием событий.
/TOURBUS.RU
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