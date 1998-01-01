Новости Полеты в Турцию и Танзанию приостанавливаются на полтора месяца На период майских праздников путевки в Турцию приобрели не менее 200 тыс. российских туристов

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которую цитируют ведущие СМИ, будут приостановлены и регулярные рейсы, и чартерные. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. На тот же срок будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. Это связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в этих странах, - отмечают СМИ.

Напомним, что на прошлой неделе об осложнении ситуации с распространением коронавируса в Турции неоднократно говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В Турции заболеваемость выросла в три-четыре раза за небольшой период. Ситуация осложняется очень быстро», — сказала она 8 апреля в эфире радио «Комсомольская правда». В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин также в ходе правительственного совещания предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса



9 апреля ситуацию с распространением коронавируса в Турции обсуждали по телефону президент Владимир Путин и его турецкий коллега. «Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов — обеспечение безопасности иностранных туристов, — говорилось в сообщении Кремля по итогам этого разговора. — Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию».



На фоне информации о возможном закрытии Турции многие туркомпании уже в минувшие несколько дней наблюдали снижение продаж путешествий на ближайшие даты и майские праздники, а часть туристов аннулировала уже приобретенные туры, сообщили вчера представители туроператоров и турагентств. Так, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует "Интерфакс", заявил: "Мы – в ожидании решения от оперштаба РФ. В настоящее время падение, как и в конце прошлой недели – минус 25%. Те, кто купил туры на июль, август, сентябрь, не волнуются. Переживают туристы, которые улетают в Турцию в ближайшее время". Как рассказали в сети "Горячие туры", туристы обеспокоены «шумихой» в прессе, поэтому не спешат бронировать туры в Турцию: "Наблюдаем снижение продаж, есть единичные аннуляции. Больше мы увидели реакцию туристов, путешествия которых запланированы на ближайшее время. В целом люди не спешат с принятием решений, мы максимально стараемся пресекать панику". В то же время источник в туроператорских кругах заявил ранее, что путевки в Турцию на этот период приобрели не менее 200 тыс. российских туристов. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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