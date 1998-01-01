Весенняя серия Workshop «Турбизнес» побывала на Урале и в Западной Сибири

Профессиональные встречи «Турбизнес» на прошлой неделе принимали еще пять крупных городов России

Эта весенняя серия Workshop особенно ярко демонстрирует важность живого общения в туризме. Соскучившиеся по «офлайновым» деловым мероприятиям агентства в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Тюмени буквально «атаковали «участников. Аншлаги на бизнес-завтраках, мастер-классах и презентациях – вот примета нынешнего постпандемийного туристического рынка.

Как уже сообщал наш портал, популярные мероприятия, проводимые медиахолдингом «Турбизнес» уже 45-й (!) сезон подряд, прерванные в прошлом году пандемией, вновь вернулись в крупные туристические города России.

Уральская серия workshop собрала очень разнообразный и представительный состав участников. Это туроператоры «Туртранс-Вояж», «Росюгкурорт», «Родина», «Спектрум-Трэвел», «Машук», «Аэротур», «Европорт», «Балтма Турс», «Арт-Тревел», центр по развитию туризма Свердловской области, представительства по туризму Испании, Венгрии, Польши, Чехии, гостиницы «Балчуг», Skypoint Шереметьево, «Sirius Hotel Сочи» и др.

Общение туроператоров и офисов по туризму с региональными агентствами было взаимополезным. Главные вопросы уральских и сибирских турфирм естественно касались ожидаемых сроков открытия границ с популярными туристическими направлениями, чье отстутствие больно бьет по агентскому бизнесу, и летних программ на российских курортах.

Как и в других регионах России, основной доход агентствам сейчас приносят продажи Краснодарского края, включая Сочи, и Крыма. И, конечно, Турции.

Приводим мнения агентств-гостей workshop о ситуации на рынке и прогнозах на летний сезон. Людмила Субботина, ТА «Наутилус Ивентус», Тюмень: «На рынке — по-прежнему очень сложная ситуация. Самое неприятное – исключение Тюмени из списка 13 российских городов с разрешенными вылетами в Турцию.

Поэтому агентства в ступоре. Надеемся, что скоро ситуация с чартерами разрешится. Ожидаем, что летний сезон будет трудным. Но все пройдет переживем! Бывали времена и хуже».

Наталья Билетникова, «Мой горящий тур», Тюмень: «По мере открытия новых направлений рынок понемногу оживает, но большой активности туристов незаметно. Назову свой прогноз на летний сезон так – «50 на 50». 50% туристов готовы бронировать лето заранее. Другие 50% ждут, боясь повторения ситуации прошлого года с «зависанием» денег у туроператоров».

Ольга Семянникова, «Отдых-тур №1», Тюмень: «Лучше всего продаются летние туры по России по кешбэку. Мы все ждем открытия границ, улучшения сервиса в Краснодарском крае и Крыму. И, конечно, благодарных туристов!»

На следующей неделе - с 20 по 23 апреля - роудшоу «Турбизнес» будут принимать города Центральной России – Липецк, Воронеж, Белгород и Курск.

Многолетний генеральный партнер Workshop «Турбизнес» - Отдел туризма посольства Испании - Turespana.

Страной-партнером весенней серии Workshop во второй раз выступает Венгрия.