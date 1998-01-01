Новости Проект «Музейные маршруты России» стартует через неделю Эксперты комментируют перспективы нового всероссийского туристического проекта

В ходе состоявшейся в конце минувшей недели рабочей поездки в Петербург замминистра культуры РФ Алла Манилова объявила о том, что новый проект «Музейные маршруты России» стартует 20 апреля в Калуге (на фото),- сообщает наш специальный корреспондент на Севро-Западе. По ее словам, это связано с тем, что в апреле в Калуге откроют новый музей истории космонавтики имени Циолковского. «Это будет его вторая очередь, но фактически - открытие большого современного музея мирового уровня», - отметилаг-жа Манилова. А проект «Музейные маршруты России», в свою очередь, направлен на развитие и продвижение музейных учреждений страны и признается одной из составляющих культурного туризма, «потому что именно музеи являются важнейшими культурно-туристскими дестинациями». «Продвижение музеев сегодня - задача, которой в прежние годы министерство культуры системно не занималось. - констатировала Алла Манилова. - Но сегодня эта задача выходит на первый план в связи с теми потерями, которые наши музеи понесли в пандемию и продолжают нести». По ее словам, «быстро поток посетителей не вернется, и поэтому наша работа по продвижению музеев, по формированию спроса на них в самых разных регионах нашей страны, должна быть настойчивой и системной». В частности, эта работа предполагает проведение цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленного на продвижение музеев и популяризацию культурно-исторического наследия. Как подчеркнула замминистра, совместно со специалистами по территориальному развитию, маркетологами и экспертами по рекламе ведомство будет помогать музеям в формировании спроса на них. Кроме того, к процессу предполагается подключить крупных туроператоров, а также руководство таких объединений, как Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров России. «В проекте «Музейные маршруты России» министерство не делает различий между музеями разного уровня подчиненности, предполагая, что федеральные и региональные, частные и муниципальные — любые музеи могут в него войти», - подчеркнула она. В целом идею поддерживают и сами музейщики. Так, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркивает, что «нам нужен новый подход к управлению информацией, в рамках которого есть возможность привлекать в музеи новых посетителей». А Татьяна Дубовая, замзаведующей отдела туризма из музея-заповедника «Куликово поле», в качестве примера привела ряд программ разной длительности и наполненности. В их числе поход по историко-экологической тропе по Куликову полю, в который можно отправиться пешком, на бричке или на велосипеде. Мастер-классы «История со вкусом», на которых турсты участвуют в приготовлении разных блюд (в т. ч. XIV века). И даже музейный тур по системе «все включено» В свою очередь, глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев не раз говорил о том, что «музеи, независимо от их статуса, могут стать частью туристических программ». «Пока они включают в себя, в основном, те учреждения культуры, которые у всех на слуху, - констатирует он. - Однако сейчас у нас есть возможность задействовать в маршрутах путешественников и те музеи, которые пока не пользуются популярностью, хотя вполне этого заслуживают». /TOURBUS.RU

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