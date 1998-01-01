Новости Италия готова возобновить международный туризм уже второго июня Иностранные туристы, приезжающие в Италию, должны будут быть либо полностью вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест

Италия готовится к перезапуску международного туризма. Выступая в эфире телепрограммы Omnibus, министр туризма Массимо Гаравалья заявил, что туристическая деятельность в Италии может возобновиться в знаковую для страны дату – День Республики, который отмечается 2 июня. Отметим, что в Италии до 30 апреля действуют ограничения на выезд граждан за границу. Сейчас прибывающих из стран ЕС ждет 5-дневный карантин и ПЦР-тестирование на COVID-19, из большинства стран за пределами Евросоюза – 14 дней изоляции и анализ на ковид. По словам министра, рестарт не может быть запланирован позже, иначе в борьбе за туриста Италия уступит позиции странам-конкурентам, - сообщает Ассоциация туроператоров. Министр подчеркнул, что у итальянского турбизнеса будет достаточно времени для подготовки к открытию с соблюдением всех протоколов эпидемиологической безопасности. Он напомнил, что летом прошлого года, когда не было вакцин от COVID-19, но уже были внедрены антиковидные меры на туристических курортах и объектах, количество новых случаев заболеваемости ковидом в стране сократилось. Как подчеркнул г-н Гаравалья, правительство рассматривает три основных условия для приема иностранных гостей: путешественники должны быть либо полностью вакцинированы от коронавируса и иметь соответствующие сертификаты, либо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. И в-третьих, необходима иммунизация жителей популярных туристических направлений. «В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния», – заявил он. Планы минтуризма Италии запустить туризм 2 июня подтвердил и премьер-министр страны Марио Драги. На пресс-конференции в минувшую пятницу он заявил, что «летний матч не проигран, поэтому важно подготовиться к сезону и не сдаваться». Г-н Драги рассказал, что если большинство летних мест отдыха в стране уже забронированы итальянцами, то отсутствие иностранных туристов особенно пагубно «влияет на города искусства». «Поэтому мы должны поступить так, как поступили другие страны: объявить, что мы готовы приветствовать всех, у кого есть свидетельства о вакцинации, и в этом мы должны действовать быстро в наших интересах», – подчеркнул г-н Драги. В Италии рассматривают возможность открытия в сезоне-2021 границ для российских туристов, однако это зависит от эпидобстановки в двух странах. Такую возможность допустил министр туризма Италии Массимо Гаравалья, сообщает РИА «Новости». «Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето. Но о датах говорить рано», – сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы. При этом, по информации АТОР, туроператор «Библио-Глобус» уже открыл бронирования туров на Адриатическое побережье Италии (Римини) начиная с 2 июня. Полетная программа предполагается на крыльях авиакомпании «Россия». Цены на летние туры (вылет 2 июня) стартуют от 70 184 р. на двоих с перелетом и недельным проживанием в отеле 2* в Римини, питание – завтраки. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне выезжали в Италию более 1,3 млн раз (+16,7% к 2018 году). Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году российский турпоток в Италию упал в шесть раз. /TOURBUS.RU



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