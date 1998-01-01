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12 апреля
В Завидово появятся крупный речной порт, несколько новых отелей и Центр семейного отдыха
Ожидается, что поток туристов, приезжающих отдыхать на волжский курорт Завидово, вскоре вырастет втрое
Волжский курорт Завидово в Тверской области готовится к расширению: в бухте появится целая линия отелей различной звездности, а также центр семейного отдыха, - сообщили нам в Департаменте по связям с общественностью и СМИ ГК «Аграната».
Проект «Волжское море» называют новым стартом речного круизного туризма. «Это будет супер-история успеха в туризме как для россиян, так и для въездных туристов», - подчеркивал ранее Сергей Бачин, генеральный директор компании «Васта Дискавери».
Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, среднегодовой пассажиропоток составит 204 тысяч человек (более тычячи человек в сутки). Порт сможет принимать экскурсионные, прогулочные, спортивные и маломерные суда, и даже современные лайнеры.
Курорт активно готовится к расширению своих возможностей. Сейчас здесь принимают туристов отель Radisson Resort & Residences, Zavidovo, бутик-отель «Завидово», гостиницы «Ямские» и кемпинг, ZAVIDOVO Sра Village (здесь, кроvе спа-комплекса и бань, имеется свой отель).
У курорта грандиозные планы. Подкова бухты превратится в линию отелей различного уровня. Здесь появится апарт-отель на 440 номеров, отель уровня 4 звезды плюс сети Mercure, а также 4-звездочный Holiday Inn. Крупным новым объектом станет центр семейного отдыха, причем , как отмечает руководство курорта, этот проект станет уникальным не только для России, но и для мировой туристической отрасли и сферы досуга.
В Центре будет действовать многофункциональный зал для проведения мероприятий, а также зоны развлечений (лазертаг, электрокартинг и так далее). Третья зона – водная часть: традиционный аквапарк с горками и релакс-зона со спа-услугами, для спокойного отдыха.
/TOURBUS.RU
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