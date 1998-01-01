В Завидово появятся крупный речной порт, несколько новых отелей и Центр семейного отдыха

Волжский курорт Завидово в Тверской области готовится к расширению: в бухте появится целая линия отелей различной звездности, а также центр семейного отдыха, - сообщили нам в Департаменте по связям с общественностью и СМИ ГК «Аграната».



Одновременно на реке Шоша продолжаются работы по строительству причала нового речного порта, который появится на территории особой экономической зоны «Завидово» уже в ноябре 2022 года. Причал – одно из сооружений всего комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море».



Строительство порта началось в 2020 году и идет в три этапа. Сначала будет построен причал и организована акватория порта, затем – инженерные сети порта, на третьем этапе будет построена подъездная автомобильная дорога протяженностью 640 метров и парковка. Дорога соединит порт с региональной трассой. Длина причала составит 791 метров.

Проект «Волжское море» называют новым стартом речного круизного туризма. «Это будет супер-история успеха в туризме как для россиян, так и для въездных туристов», - подчеркивал ранее Сергей Бачин, генеральный директор компании «Васта Дискавери».





Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, среднегодовой пассажиропоток составит 204 тысяч человек (более тычячи человек в сутки). Порт сможет принимать экскурсионные, прогулочные, спортивные и маломерные суда, и даже современные лайнеры.

Как ожидается, поток туристов, приезжающих отдыхать на курорт Завидово, возрастет в итоге в три раза.

Курорт активно готовится к расширению своих возможностей. Сейчас здесь принимают туристов отель Radisson Resort & Residences, Zavidovo, бутик-отель «Завидово», гостиницы «Ямские» и кемпинг, ZAVIDOVO Sра Village (здесь, кроvе спа-комплекса и бань, имеется свой отель).

У курорта грандиозные планы. Подкова бухты превратится в линию отелей различного уровня. Здесь появится апарт-отель на 440 номеров, отель уровня 4 звезды плюс сети Mercure, а также 4-звездочный Holiday Inn. Крупным новым объектом станет центр семейного отдыха, причем , как отмечает руководство курорта, этот проект станет уникальным не только для России, но и для мировой туристической отрасли и сферы досуга.

В Центре будет действовать многофункциональный зал для проведения мероприятий, а также зоны развлечений (лазертаг, электрокартинг и так далее). Третья зона – водная часть: традиционный аквапарк с горками и релакс-зона со спа-услугами, для спокойного отдыха.

Окончательное формирование территории курорта Завидово завершится к 2030 году с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию.

/TOURBUS.RU