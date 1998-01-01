Индийские туристы не могут покинуть Россию

Планировавшие улететь на родину в конце минувшей недели более двух десятков возрастных гостей из Индии застряли в городе на Неве, как минимум, на 10-12 дней. Их планы спутал коронавирус, который не без помощи сотрудников Роспотребнадзора отправил их на карантин в пригород Северной столицы, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Начиналась поездка одной из первых групп индийских туристов вполне удачно: неделю назад они прилетели в Москву, а затем успели побывать в Мурманске, где им посчастливилось увидеть небывалое зрелище в виде северного сияния. Да и Петербург не разочаровал: его дворцы и музеи индийцев покорили.

Однако необходимость предъявить на въезде в Индию отрицательный тест на коронавирус опустила туристов с неба на землю: у четверых он оказался положительным. А поскольку остальные были признаны контактными, первые четверо отправились в Покровскую больницу Северной столицы, а остальных Роспотребнадзор «переселил» из гостиницы в пансионат «Балтиец» под Петербургом — самолет на родину улетел без всей группы.

Как пояснила генеральный директор компании-туроператора «Грандрус Турс» Елена Орленко, никакие уговоры (и даже тот факт, что 25 туристов были с отрицательными тестами, а перевозчик был готов их везти) на представителей Роспотребнадзора не подействовали. В результате гостей из Индии на две недели отправили в санаторий-обсерватор, после пребывания в котором и будет решена их дальнейшая судьба.

И хотя «Балтиец» не чета примерно там же расположенной «Заре», в которую везут «контактных» россиян, без сложностей не обошлось. Ведь сразу выяснилось, что возрастные индийцы (а самому старшему из них - 75 лет) очень требовательны к пище (многие - вегетарианцы) и не намерены отказываться от диеты.

Для того чтобы решить все возникающие бытовые вопросы, в «Балтиец» отправился консул Индии. Однако уже сейчас понятно, что двухнедельный отдых индийцев в России будет продлен, как минимум, на такой же срок.

Когда и как теперь туристы отправятся домой, пока неизвестно: рейсы в Индию вылетают только из Москвы, а дальнейшее пребывание туристов в России связано в необходимостью продления виз и решением прочих организационных вопросов.

При этом вице-президент Ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова выразила недоумение по поводу того, как вообще организованная группа туристов из Индии оказалась в России. «Границы закрыты, как они пробрались? Сообщество турфирм ответа на этот вопрос не дает. - пишет она в одной из соцсетей. - Если это, конечно, не ответ в духе «ну ты же все понимаешь». Но я не понимаю».

Вместе с тем она убеждена, что «нас спасет внятное и четкое решение о порядке въезда и выезда иностранцев, а не та разноголосица, что летит из каждого властного кабинета, превращаясь в какофонию в медийном пространстве».

/TOURBUS.RU