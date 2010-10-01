Новости

Cергей Лавров: “Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время”

Главы дипведомств России и Египта заявили о скором возобновлении чартеров на Красное море

Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, рассчитывает, что чартерные рейсы будут возобновлены в ближайшее время, заявил вчера глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хорошие перспективы у сотрудничества, в частности, в области туризма. Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну — важный источник пополнения бюджета", — сказал он в интервью египетской газете Al-Ahram.

"В связи с этим хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами. За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении", — отметил г-н Лавров.

"Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", — подчеркнул российский министр..

В Каире также надеются на скорое и долгожданное решение российских властей о возобновлении прямого авиасообщения с курортами Египта. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава МИДа арабской республики Самех Шукри. По словам министра, власти страны приложили много усилий для возвращения российских туристов на курорты.

Прежде всего, они касались вопроса безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Кроме того, Египет принимает все необходимые меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Это способствовало притоку миллионов гостей из разных стран, которые наслаждаются здесь теплым солнцем и возвращаются домой без каких-либо заражений и последствий пандемии», – добавил г-н Шукри.

Напомним, что на сегодня российские авиакомпании могут осуществлять только вылеты в Каир (с 1 апреля по решению Росавиации увеличилось число рейсов в Египет из региональных аэропортов). Туристы могут купить тур в Шарм-эль-Шейх или Хургаду у туроператоров лишь с вылетами в столицу Египта и наземным трансфером до курорта.



Между тем еще в конце февраля ТАСС, ссылаясь на слова представителей в Министерстве гражданской авиации Египта, сообщил, что «Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, предположительно, в марте, но точной даты еще нет».

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена, – уточнили в министерстве. – Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», – сообщил ТАСС.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — заявили позднее в российском авиаведомстве в ответ на запрос «Интерфакса», направленный после этих публикаций.

/TOURBUS.RU