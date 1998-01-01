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12 апреля
Российская туристка погибла в результате ДТП с автобусом «Пегас Туристик»
Всего в автобусе, направлявшемся из Антальи на экскурсию в Каппадокию, находились 26 российских туристов
Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в провинции Анталья, сообщили в субботу посольстве РФ в Анкаре. "В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — говорится в сообщении МИД.
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.
"По предварительной информации, полученной нашим Генконсульством в Анталье в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся", — отмечается в сообщении.
По информации СМИ, туристы находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас Туристик" и направлялись по заснеженной горной дороге на экскурсию в Каппадокию.
В воскресенье в посольстве уточнили, что пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, обратились за медицинской помощью.
"По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
В посольстве уточнили, что "троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны".
Остальные российские туристы, находившиеся в перевернувшемся автобусе, временно размещены в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.
«Ростуризм держит ситуацию с ДТП автобуса с российскими туристами в Анталье на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса...Номера телефонов экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78 и «горячей линии» туроператора «Пегас туристик»: +7 (495) 221-33-68», — говорится в свою очередь в сообщении Ростуризма.
Между тем, портал телеканала «Москва 24» сообщает, что «супруг погибшей в ДТП россиянки 43-летней Елены Автайкиной Павел, который также находился в автобусе, рассказал, что несмотря на плохую погоду компания не перенесла экскурсию. Он отметил, что организаторы должны взять на себя часть вины.
/TOURBUS.RU
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