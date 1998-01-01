Российская туристка погибла в результате ДТП с автобусом «Пегас Туристик»

Всего в автобусе, направлявшемся из Антальи на экскурсию в Каппадокию, находились 26 российских туристов

Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в провинции Анталья, сообщили в субботу посольстве РФ в Анкаре. "В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — говорится в сообщении МИД.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь. "По предварительной информации, полученной нашим Генконсульством в Анталье в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся", — отмечается в сообщении. По информации СМИ, туристы находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас Туристик" и направлялись по заснеженной горной дороге на экскурсию в Каппадокию.

В воскресенье в посольстве уточнили, что пятеро российских туристов, пострадавших в ДТП в турецкой Анталье, обратились за медицинской помощью.

"По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

В посольстве уточнили, что "троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны". Остальные российские туристы, находившиеся в перевернувшемся автобусе, временно размещены в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.

«Ростуризм держит ситуацию с ДТП автобуса с российскими туристами в Анталье на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса...Номера телефонов экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78 и «горячей линии» туроператора «Пегас туристик»: +7 (495) 221-33-68», — говорится в свою очередь в сообщении Ростуризма.

Между тем, портал телеканала «Москва 24» сообщает, что «супруг погибшей в ДТП россиянки 43-летней Елены Автайкиной Павел, который также находился в автобусе, рассказал, что несмотря на плохую погоду компания не перенесла экскурсию. Он отметил, что организаторы должны взять на себя часть вины.

"Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях", — объяснил он.

Павел рассказал, что во время поездки они с супругой были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии он потерял ориентацию в пространстве, а когда пришел в себя, увидел, что Елену зажало сиденьем».

/TOURBUS.RU