Новости Глава Роспотребнадзора: «Вместо отдыха в Турции можно попасть в зону локдауна» Эксперты комментируют опасения, высказанные в радиоэфире главой Роспотребнадзора Аленой Поповой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила вчера эфире радиостанции «КП», что встревожена тем, что российские граждане массового собираются посетить Турцию на майские праздники. «В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, это за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, взрывной рост. Из того графика, который мы видим сегодня, максимальное за прошедший месяц количество зарегистрированных случаев. Ситуация осложняется очень быстро и, к сожалению, пока не удается остановить ее развитие», — сказала она . «Режим ограничений уже сегодня возвращается в Турции. С начала марта они его отменили, а с 30 марта возвратили и комендантский час, и закрытие развлекательных учреждений. Сюда попадает регион Антальи. Можно вместо отдыха попасть в зону локдауна, это реальная возможность», — добавила г-жа Попова. «Мы тревожимся, что наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывает, могут попасть в неловкую ситуацию. Второе – можно привезти с собой «подарок», на который не рассчитывал. Ситуация, которая развивается, именно это сегодня и демонстрирует», — заключила г-жа Попова. Отметим, что, по данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, в Турции зафиксировано 3,6 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 32,9 тыс. – с летальным исходом. 8 апреля число заболевших в стране за день составило 55,9 тыс., это максимум с начала пандемии. Власти ввели в 58 провинциях комендантский час даже в выходные, а в будни покидать дома запрещено с 21:00 до 5:00. В ресторанах разрешена загрузка не более 50%, а с 9 вечера до 5 утра – работа только навынос. С 13 апреля по 12 мая из-за наступления Рамадана предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в помещениях и будут работать только навынос, а магазины (кроме продуктовых) будут закрыты. Между тем, как заявила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, которую цитирует»Интерфакс», статистика обращений с коронавирусом среди отдыхавших в Турции россиян в этом году остается такой же, как и в прошлом летнем сезоне – три случая инфицирования на 10 тыс. туристов. "Много зараженных ковидом в Турции среди местных жителей. А местные и туристы – это две большие разницы. У нас нет никаких изменений по частоте, количеству заболевших коронавирусом. Это единичные случаи, 3 к 10 тыс., протекающие в легкой и средней форме. Это говорит о том, что российские туристы, которые выезжают за рубеж, стали более ответственными. И они встречаются и пересекаются на отдыхе с такими же туристами, а не с местными и их бытом и обычаями собираться большими компаниями", — пояснила г-жа Алчеева. "Турция приложила все силы, чтобы обезопасить туристов, которые приедут на отдых в страну: обеспечила высокий уровень медицины и механизмов реагирования. Все отели приспособлены под прием туристов. Соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности на популярных турецких курортах, в той же Анталье, находится на высочайшем уровне", — заключила эксперт. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в свою очередь отмечает, что « спрос на отдых в Турции растет по мере приближения майских праздников и летнего сезона, несмотря на ужесточение коронавирусных ограничений. Аннуляций уже приобретенных туров нет. Россияне уже устали волноваться по поводу COVID-19 и хотят отдохнуть на море. При этом из-за ограниченного зарубежного авиасообщения альтернатив у Турции, сопоставимых по цене и качеству отдыха, сейчас практически нет». /TOURBUS.RU



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