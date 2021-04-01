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Ода «К Радости» зазвучала во Внуково

Необычная выставка «Людвиг ван Бетховен — ода «К радости», состоящая из 15 небольших скульптур великого композитора, открылась в столичном аэропорту

В декабре прошлого года исполнилось 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. По этому случаю в аэропорту Внуково 6 апреля открылась выставка «Людвиг ван Бетховен — ода «К радости».

Экспозиция состоит из 15 скульптур, выполненных в золотистых и малахитовых тонах. Их автор -художник-концептуалист Оттмар Хёрль, известный своими авангардными работами. Размер каждой фигуры – не более садового гнома.

Выставка является частью международной акции, которую Национальный туристический офис Германии проводит в России в рамках проекта «Год Германии в России 2020/21».

До этого компания скульптур совершила путешествие по России на самолетах авиакомпании «ЮТэйр». Оно началось в середине прошлого года в Москве, где состоялась выставка на ВДНХ, затем «бетховены» побывали в Калининграде, Анадыре, посетили Сургут и, снова вернулись в Москву.

Передвижная выставка-инсталляция была представлена на различных площадках России, включая концертные залы, музыкальные школы, визовые центры и многие другие места.

В церемонии открытия приняли участие полномочный министр и постоянный заместитель посла ФРГ в РФ г-жа Беате Гжески, заместитель генерального директора аэропорта Внуково Антон Кузнецов, глава представительства Национального турофиса Германии в России Алла Беликова и заместитель гендиректора «ЮТэйр» Александр Лушкин.

Открывая торжественную церемонию, Беате Гжески рассказала о культурной миссии выставки: «Многочисленными мероприятиями в рамках проходящего сейчас Года Германии в России мы хотим представить жителям России нашу страну, пробудить их интерес к Германии и укрепить германо-российские отношения. 250-летие Людвига ван Бетховена - прекрасный повод, чтобы еще раз отметить, что он был не только выдающимся немецким композитором и музыкантом, но также гуманистом и провидцем. Эти скульптуры призваны напомнить нам о том, насколько глубоки и разнообразны культурные и социальные связи между нашими народами, хотя нас разделяют много километров».

Глава представительства Национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова рассказала о значимости проекта: «Сейчас, когда путешествия между Германией и Россией временно невозможны, мы решили привезти в Россию фигуры немецкого скульптора Оттмара Хёрля, созданные по случаю 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена. После официального открытия выставки-инсталляции 3 октября 2020 года фигуры Бетховена отправились в путешествие по России под официальным хештегом кампании #DiscoverBeethoven совместно с авиакомпанией «ЮТэйр».

Хотим выразить слова благодарности руководству авиакомпании и аэропорта Внуково за готовность поддержать наш культурный проект. В Москве скульптуры будут проданы как арт-объекты на аукционе, а вырученные деньги пойдут в фонд фестиваля новой музыки Sound Up».

Экспозиция открыта до 7 мая 2021 г. в терминале А (2 этаж, зал регистрации).

Фоторепортаж о мероприятии можно увидеть здесь.

/TOURBUS.RU