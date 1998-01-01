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09 апреля
Безвизовый въезд в Черногорию продлен до конца октября

Для въезда в Черногорию российским туристам сейчас достаточно отрицательного ПЦР-теста или справки о прививке "Спутником-V"


   

Власти Черногории продлили режим безвизового въезда для граждан РФ до 31 октября, сообщает МИД РФ.

"Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", — говорится в сообщении министерства.

 

Как отметили в МИД РФ, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта. При этом для поездки с целью работы и учебы по-прежнему необходимо оформлять соответствующую визу.

 

В настоящее время прибывающим иностранцам необходимо прдъявить один из трех документов: справку с результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной "Спутник V".

 

Напомним, что Черногория открылась для российских туристов еще в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено.  Власти Черногории рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит возобновить авиасообщение с Россией, прекращенное год назад, уже в мае.

В настоящее время россияне могут добраться до Черногории с пересадками в Стамбуле или Белграде. В апреле появилась еще одна альтернатива долететь до черногорских курортов со стыковкой: рейсы из Астаны в Тиват и Подгорицу открыла авиакомпания Air Astаna.

 

При этом побывавшая в конце марта с визитом в Москве госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заверила журналистов, что «в сезоне-2021 в отелях Черногории не будет повышения цен, поскольку конкуренция со стороны других туристических стран очень сильна. Предстоящим летом«туристические программы также не будут сокращены, а передвижение туристов по стране не будет ограничено».

 

Отметим, что в 2020 году небольшую страну на Адриатике посетило менее 40 тысяч туристов из России, таким образом российский турпоток упал на 90%.

/TOURBUS.RU


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