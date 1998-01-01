Новости Британия продолжает выходить из карантина В стране вновь открываются магазины, пабы и рестораны, а в середине мая должно быть принято решение о восстановлении международного туризма

Как сообщили нашему порталу в компании BSI, ослабление ограничительных мер в Великобритании идёт по заранее утвержденному плану. Так, уже в ближайший понедельник 12 апреля начинается второй этап выхода из локдауна. Открываются все магазины, а также пабы и рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Кроме того, заработают зоопарки и парки развлечений, спортзалы, спа-центры и салоны красоты. Следующий этап снятия ограничений ожидается после 17 мая. С этого числа, согласно плану, открываются отели, пабы и рестораны смогут обслуживать посетителей внутри помещений, возобновляют работу музеи, галереи, театры и кинотеатры (с ограничениями по количеству посетителей, будут разрешены крупномасштабные мероприятия, с ограничением по количеству посетителей. При этом полное снятие ограничений в Англии, в случае, если всё идёт по плану, ожидается после 21 июня. В то же время правительственная целевая группа по вопросам путешествий, которую сегодня цитирует «Интерфакс», сообщает, чтоб британские власти в начале мая примут решение о возобновлении зарубежных поездок с 17 мая текущего года. В настоящее время международные поездки запрещены, исключением являются особые обстоятельства, определенные правительством. Одним из приоритетов правительства является предотвращение нанесения ущерба национальной программы вакцинации из-за попадания в страну устойчивых к вакцинам вариантов коронавируса из-за рубежа, - отмечают британские СМИ. "Правила, объявленные сегодня, помогут нам вновь открыть путешествия безопасно и устойчиво, обеспечить защиту наших с трудом завоеванных достижений в области внедрения вакцин и обеспечить спокойствие как пассажирам, так и промышленности, когда мы снова начнем совершать поездки за границу", — сказал журналистам министр транспорта страны Грант Шеппс. Ожидается, что к 17 мая все страны мира будут распределены по трем группам: "красная", "желтая" и "зеленая" в соответствии с рисками и уровнем распространения в них коронавируса, в том числе с учетом вызывающих озабоченность вариантов вируса и процента населения, прошедшего вакцинацию. В соответствии с этой новой системой, такие нынешние ограничения, как гостиничный карантин, домашний карантин и обязательные тесты на COVID-19, будут применяться по-разному — в зависимости от того, из какой категории страны прибыл пассажир. В сообщении группы говорится, что она работает с туристической индустрией и частными поставщиками тестов на COVID-19, чтобы снизить стоимость поездок для британской общественности. "Это может включать в себя более дешевые тесты, используемые при возвращении отдыхающих домой", — отмечается в заявлении. Сейчас, согласно действующим правилам, бесплатное тестирование, предоставляемое Национальной службой здравоохранения, недоступно для прилетающих из-за рубежа, и пассажиры должны обращаться к частным поставщикам тестов, которые взимают за них высокую плату. К настоящему моменту более 31,8 млн человек в Соединенном Королевстве получили по крайней мере одну дозу вакцины, 6,1 млн — две дозы. Кампания вакцинации в Великобритании признается одной из самых быстрых в мире, - отмечают СМИ. P.S. В связи с сегодняшней кончиной супруга британской королевы принца Филиппа график снятия ограничений на следующую неделю может быть пересмотрен. /TOURBUS.RU

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