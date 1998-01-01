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Министр туризма Кубы рассказал, что ждет наших туристов, которые прилетят на Варадеро

Стал известен порядок прохождения тестов и пребывания туристов на популярном кубинском курорте, полеты на который должны начаться уже в ближайшие дни

Наш портал получил сегодня официальное письмо за подписью министра туризма Кубы г-на Хуана Карлоса Гарсия Гранда, в котором сообщается на каких условиях российские туристы смогут посещать популярный курорт Варадеро, начало полетных программ на который из России запланировано уже на этот месяц.

Как сообщает г-н министр, «По аналогии с текущей туристической практикой на направлении Кайо-Коко, каждому туристу по прибытии в аэропорт Варадеро будет проведен тест на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени, который будет отправлен в лабораторию молекулярной биологии провинции Матансас.

По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его до получения результатов проведенного теста.

Следует отметить, что клиент получает результат в течение суток. В течение этого времени клиент должен соблюдать установленные меры изоляции: ношение масок и социальную дистанцию.

Если результат ПЦР-теста отрицательный, клиент в полной мере начинает пользоваться туристическими услугами на курорте».

При этом в случае положительного результата (бессиптомная форма инфекции), «клиент переезжает в отель в Варадеро (отель-больница 4*), в котором находится медицинский персонал, а также техническое оборудование, необходимое для обеспечения выздоровления пациентов. В данном отеле медперсонал будет следить за развитием заболевания, до тех пор, пока не будет проведен повторный тест на SARS-CoV-2 и получится отрицательный результат. После этого клиенты будут отправлены в резервный отель, чтобы продолжить отдых в курорте».

Наконец, при получении положительного результата и установления симптомной формы коронавируса, турист отправится в больницу «для получения медицинского лечения в соответствии с установленными медицинскими протоколами».

При этом «подозрительные случаи заражения и контакты клиентов с COVID-19 останутся под санитарным наблюдением в забронированных отелях».

Как отмечается также в письме, «во всех отелях курорта работает группа санитарного контроля, в состав которой входят врач, медсестра и врач-инфекционист, которые, не влияя на отдых клиентов, будут постоянно следить за здоровьем клиентов в отелях. Кроме того, эти отели имеют сертификацию «Гигиенический и безопасный туризм», одобренную Министерством здравоохранения, где сертифицировано строгое соблюдение всех протоколов безопасности для приема клиентов».

Отметим также, что, по информации АТОР, допуски на регулярные рейсы на кубинский курорт сейчас имеют авиакомпании «Аэрофлот», AZUR air (туроператор ANEX Tour), Nordwind (туроператор PEGAS Touristik) и Royal Flight (туроператор Coral Travel).

По оценкам экспертов АТОР, потенциально российские перевозчики могут поставить в Варадеро от 2500 до 3500 кресел в неделю.

Так, у ANEX Tour в продаже уже есть туры на базе полетной программы AZUR air из Москвы в Варадеро. Она запланирована с 18 апреля по 31 октября 2021 года с частотой три раза в неделю (возможны корректировки).

У туроператора PEGAS Touristik полетная программа на крыльях Nordwind из Москвы в Варадеро стартует 24 апреля. Частота полетов – два раза в неделю (среда и суббота).

У туроператора Coral Travel старт полетной программы в Варадеро из Москвы назначен на 26 апреля, программа продлится до конца октября. Частота – 2 раза в неделю, на маршруте будет стоять борт Boeing 777-300 ER авиакомпании Royal Flight.

/TOURBUS.RU

