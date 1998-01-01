Профессионалы туризма просят правительство вновь «обнулить» взносы в «Турпомощь»

Представители общественных объединений в сфере туризма попросили главу правительства Михаила Мишустина «обнулить», как и в прошлом году, взносы в резервный фонд и фонды персональной ответственности «Турпомощи», поскольку турбизнес по-прежнему находится в тяжелейшем положении из-за закрытых границ и отсутствия полноценных продаж, - сообщает «Интерфакс».

«Это позволит туроператорам в ситуации продолжающихся ограничений продолжить туроператорскую деятельность, существенно сократить расходы и при этом иметь в собственном распоряжении достаточное количество средств для исполнения обязательств перед туристами», — сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Эксперт напомнила, что 15 апреля истекает срок оплаты взносов туроператоров в фонды персональной ответственности и резервный фонд «Турпомощи». Но в отсутствие полноценного бизнеса у большинства туроператоров по выездному туризму сейчас нет возможности сделать в фонд взнос, который может достигать 500 тыс. рублей. А если они не заплатят, то будут исключены из федерального реестра и потеряют право на туроператорскую деятельность.

«Но и это еще не все. Автоматически на них перестанут распространяться нормы постановления правительства РФ от 20 июля 2020 №1073 об отсрочке обязательств по не состоявшимся из-за пандемии турам. Но и вернуть клиентам деньги в этой ситуации компании тоже не смогут. То есть возникает угроза, что туристы ни отложенными турами не смогут воспользоваться, ни деньги за них получить», — рассказала представитель РСТ.

Обращение к премьеру подписали президент РСТ Андрей Игнатьев, председатель комиссии по туристской индустрии Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шпилько, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин и директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

В письме также подчеркивается, что сейчас за рубежом отдыхает минимальное число туристов, и сумма средств в резервном фонде более чем достаточна для оказания экстренной помощи при необходимости.

В 2020 году взнос в резервный фонд, предназначенный для помощи туристам в экстренной ситуации за рубежом, был снижен до 1 рубля, что, по данным РСТ, позволило турбизнесу сэкономить 32 млн рублей.

При этом объем резервного фонда сейчас составляет более 428 млн рублей, он растет за счет размещения средств на депозитах и взносов вновь вступающих в «Турпомощь» компаний.

Взносы в фонды персональной ответственности (ФПО) в прошлом году были сокращены до 0,25% от общей цены реализованного турпродукта, а также отсрочены на год, до 15 апреля 2021 года. «Эта мера позволила туроператорам сократить расходы и сохранить свои средства в сумме 750 млн рублей, которые были использованы, в том числе на прямые выплаты туристам. При этом общий объем средств ФПО к началу 2021 года также вырос до 1,8 млрд рублей. Турбизнес просит правительство продолжить практику обнуления взносов в ФПО и в 2021 году», — подчеркнула Ирина Тюрина.

Авторы письма считают, что непродление этих льгот на 2021 год вынудит прекратить деятельность около двухсот туроператоров.

/TOURBUS.RU