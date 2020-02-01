В Петербурге открывается первая за три года пятизвездочная гостиница

В городе на Неве состоялось технические открытие Wawelberg Hotel – первой за последние три года «пятерки» и первого за последние полтора года достаточно крупного отеля в центре Северной столицы на 79 номеров. Однако, выход на рынок у новичка легким быть не обещает. - отмечает наш корреспондент в Северной столице.

Событие для города в чем-то знаковое: гостиница расположена центральнее некуда, на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы, в двух шагах от Дворцовой площади и Эрмитажа. Да и само здание весьма примечательно: это знаменитый дом купца Михаила Вавельберга, спроектированный архитектором Марианом Перетятковичем.

Еще во времена НЭПа в нем работали крупный антикварно-комиссионный магазин и контора «Севзапгосторга», с 1950-х помещения находившегося тут же банка заняли Центральное агентство воздушных сообщений и кассы «Аэрофлота», а затем в здании появился и валютный магазин «Березка».

В последние десятилетия здание-памятник архитектуры не раз менял владельца, а для того, чтобы превратить его в роскошный отель, понадобилось …10 лет: соглашение о превращении здания на Невском проспекте в отель в бытность губернатором подписывала Валентина Матвиенко.

Впрочем, длинная история его выхода «в свет» - не единственный пример. Так, отель Mercure (4*) на Лиговском проспекте (его возведение началось после появления постановления правительства Северной столицы в 2016 году) должен был открыться еще накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года, а затем этот срок не раз переносится. Однако до сих пор объект не сдан. Но есть надежда, что он все же будет открыт в 2021-м.

Теперь новинка на Невском готова – в конце апреля состоится официальное открытие новой гостиницы, у которой уже есть своя страница в интернете и в ряде соцсетей. И хотя новый отель обещает стать одним из самых роскошных, «загрузить» его гостями будет непросто. В настоящее время в Петербурге уже действуют 25 гостиниц уровня 5* (общий номерной фонд – свыше 3 тыс. комнат, до 15% от всего объема качественного), большая часть которых находится под управлением международных операторов.

Однако даже это, с учетом полного отсутствия в 2020-м гостей из-за кордона, не помогло: загрузка «пятерок» оказалась крайне низкой. В результате именно они (такие как Four Seasons Hotel Lion Palace, Lotte Санкт-Петербург и др.) были даже полностью закрыты на некоторый период. А поскольку перспективы появления иностранцев и в этом году весьма туманны, трудности с загрузкой Wawelberg Hotel очевидны.

По оценке вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, открывать отель в нынешней ситуации трудно, поскольку она плохо прогнозируема. «Помочь в этом случае может разве что проведение крупных событий, подобных Петербургскому международному экономическому форуму и Чемпионату Европы по футболу. – считает он. – Однако пока окончательный формат их проведения тоже не ясен».

При этом вице-президент Ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова полагает, что в первую очередь в этом году будут востребованы все же гостиницы более низкого «звездного» и, соответственно, ценового формата.

«Ставка делается на внутренний туризм, а подавляющая часть россиян не может похвастать высокими доходами. – оценивает она. – Значит, большим спросом будут пользоваться объекты размещения с доступной ценой».

К тому же, по оценке специалистов, у богатых потенциальных клиентов есть широкий выбор среди уже хорошо известных им петербургских отелей. Ведь «Европа», «Астория» и целый ряд других давно являются партнерами того же Петербургского международного экономического форума, а Wawelberg Hotel еще только предстоит заявить о себе на рынке.

/TOURBUS.RU