Travelata: Туротрасль России восстанавливается такими же темпами, как американская и мексиканская

Рост продаж турпакетов в конце марта составил 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такую статистику привели специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata на основе данных собственных продаж. По прогнозам сервиса, к концу декабря рынок может полностью восстановиться до уровня докризисного 2019 года.

Прибыльный рост специалисты онлайн-сервиса Travelata связывают не только с общим восстановлением рынка, но и с результатом собственной работы над технологиями и оптимизацией бизнес-процессов.

В первые две недели января в Travelata наблюдали отставание продаж на 56% по сравнению с первыми двумя неделями 2019 года, когда все границы были открыты для туризма. Однако сразу же в компании стали фиксировать стабильный рост от недели к неделе, и сейчас в последние недели марта рост по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 24%.

Сильное влияние на отрасль также оказала акция 20% кэшбэка на российские направления с 18 марта по 15 июня 2021 года.

«Travel-рынок России, согласно Skift Recovery Index, восстанавливается быстрее, чем в других странах, практически опережая всю планету. На нашем уровне находятся только Мексика и США, все остальные – позади. Мы видим, что восстановление рынка происходит не только за счет эффективных действий правительства, но и благодаря реализации отложенного спроса, который компенсирует даже сезонные факторы, – говорит Станислав Сацук, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

– Например, в этом году у нас не было просадки продаж в начале марта – это характерное снижение объемов, которое фиксировалось всегда в переходный период между условно зимним сезоном и началом высокого летнего сезона».

Несмотря на то, что Турция по-прежнему остается основным туристическим направлениям для россиян, главным драйвером роста стали туры по России. Доля России в структуре продаж в марте 2021 года составила 31%, в то время как в марте 2019 года этот показатель был всего лишь 7%.

/TOURBUS.RU