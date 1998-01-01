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08 апреля
Travelata: Туротрасль России восстанавливается такими же темпами, как американская и мексиканская

Онлайн-сервис Travelata проанализировал продажи туров в январе — марте этого года


Рост продаж турпакетов в конце марта составил 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такую статистику привели специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata на основе данных собственных продаж. По прогнозам сервиса, к концу декабря рынок может полностью восстановиться до уровня докризисного 2019 года.

 

Прибыльный рост специалисты онлайн-сервиса Travelata связывают не только с общим восстановлением рынка, но и с результатом собственной работы над технологиями и оптимизацией бизнес-процессов.

В первые две недели января в Travelata наблюдали отставание продаж на 56% по сравнению с первыми двумя неделями 2019 года, когда все границы были открыты для туризма. Однако сразу же в компании стали фиксировать стабильный рост от недели к неделе, и сейчас в последние недели марта рост по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 24%.  

Сильное влияние на отрасль также оказала акция 20% кэшбэка на российские направления с 18 марта по 15 июня 2021 года.

 

«Travel-рынок России, согласно Skift Recovery Index, восстанавливается быстрее, чем в других странах, практически опережая всю планету. На нашем уровне находятся только Мексика и США, все остальные – позади. Мы видим, что восстановление рынка происходит не только за счет эффективных действий правительства, но и благодаря реализации отложенного спроса, который компенсирует даже сезонные факторы, – говорит Станислав Сацук, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Например, в этом году у нас не было просадки продаж в начале марта – это характерное снижение объемов, которое фиксировалось всегда в переходный период между условно зимним сезоном и началом высокого летнего сезона».

 

Несмотря на то, что Турция по-прежнему остается основным туристическим направлениям для россиян, главным драйвером роста стали туры по России. Доля России в структуре продаж в марте 2021 года составила 31%, в то время как в марте 2019 года этот показатель был всего лишь 7%.

/TOURBUS.RU

 

 

Доля стран в продажах пакетных туров

Рост доли в 2021 году к аналогичному периоду в 2019 году

2019

2021

янв

февр

март

янв

февр

март

янв

февр

март

Турция

24%

28%

36%

33%

57%

59%

40%

106%

64%

Россия

13%

8%

7%

38%

26%

31%

192%

211%

336%

Таиланд

13%

9%

8%

0%

0%

0%

-100%

-100%

-100%

Египет

1%

1%

1%

1%

3%

2%

17%

268%

52%

ОАЭ

6%

5%

5%

11%

5%

2%

77%

8%

-56%

Другие

27%

30%

26%

16%

8%

5%

-39%

-74%

-82%

 

 

 


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