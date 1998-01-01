Стало известно, когда планирует «открыться» Вьетнам

Как сообшает АТОР, Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) представило трехэтапную «дорожную карту» по возобновлению международных рейсов.

На первом этапе, который пройдет с апреля по июль, будут запущены так называемые «комбо-пакетные рейсы» для вьетнамцев, возвращающихся из-за рубежа. Репатрианты будут оплачивать авиабилеты, проживание и питание в карантинном отеле в течение 15 дней, трансфер из аэропорта в обсерватор, тесты на COVID-19 и пр.

На втором этапе, ожидаемом в июле, будут разрешены регулярные рейсы, которыми уже смогут воспользоваться иностранные граждане. Это будут перелеты (до 4 рейсов в неделю для перевозчиков с двух сторон) на маршрутах между Вьетнамом и Японией, Кореей и Тайванем. Все прибывающие на этих рейсах также будут обязаны пройти 15-дневный карантин на тех же условиях, что и репатрианты.

На третьем этапе, запланированном с сентября 2021 года, предполагается разрешить регулярные рейсы со странами и территориями с благополучной эпидситуацией по коронавирусу, а также высокой долей вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными вьетнамскими властями. На начало апреля это AstraZeneca и «Спутник V».

На третьем этапе допускается до семи рейсов в неделю для авиакомпаний каждой стороны.

С сентября Вьетнам готов принимать иностранных путешественников, прибывающих с «паспортами вакцины» (вакцины, одобренне и ВОЗ, и Минздравом страны), а также с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 3-5 дней до въезда в страну.

Изоляции вакцинированным при этом почему-то все равно не избежать: привитых туристов ждет 7 дней карантина по месту пребывания, но тех, кто въехал с отрицательным результатом ПЦР-теста – 14 дней изоляции по месту пребывания.

Путешественников, у которых нет прививочного сертификата и результата ПЦР-теста, ждет платная самоизоляция в течение 14 дней в обсерваторе.

В CAAV подчеркнули, что сроки запуска третьего этапа в значительной степени будут зависеть от прогресса вакцинации во Вьетнаме. С начала пандемии во Вьетнаме зарегистрировано более 2600 случаев COVID-19. Прививочная кампания в стране началась в конце февраля.

Отметим, что Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Вьетнамом в январе 2021 года. Однако Вьетнам сейчас закрыт для российских туристов, а въехать в эту страну граждане РФ могут только по рабочей визе.

/TOURBUS.RU