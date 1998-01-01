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08 апреля
Стало известно, когда планирует «открыться» Вьетнам
Управление гражданской авиации Вьетнама представило «дорожную карту» по возобновлению международного туризма
Как сообшает АТОР, Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) представило трехэтапную «дорожную карту» по возобновлению международных рейсов.
На первом этапе, который пройдет с апреля по июль, будут запущены так называемые «комбо-пакетные рейсы» для вьетнамцев, возвращающихся из-за рубежа. Репатрианты будут оплачивать авиабилеты, проживание и питание в карантинном отеле в течение 15 дней, трансфер из аэропорта в обсерватор, тесты на COVID-19 и пр.
На втором этапе, ожидаемом в июле, будут разрешены регулярные рейсы, которыми уже смогут воспользоваться иностранные граждане. Это будут перелеты (до 4 рейсов в неделю для перевозчиков с двух сторон) на маршрутах между Вьетнамом и Японией, Кореей и Тайванем. Все прибывающие на этих рейсах также будут обязаны пройти 15-дневный карантин на тех же условиях, что и репатрианты.
На третьем этапе, запланированном с сентября 2021 года, предполагается разрешить регулярные рейсы со странами и территориями с благополучной эпидситуацией по коронавирусу, а также высокой долей вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными вьетнамскими властями. На начало апреля это AstraZeneca и «Спутник V».
На третьем этапе допускается до семи рейсов в неделю для авиакомпаний каждой стороны.
С сентября Вьетнам готов принимать иностранных путешественников, прибывающих с «паспортами вакцины» (вакцины, одобренне и ВОЗ, и Минздравом страны), а также с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 3-5 дней до въезда в страну.
Изоляции вакцинированным при этом почему-то все равно не избежать: привитых туристов ждет 7 дней карантина по месту пребывания, но тех, кто въехал с отрицательным результатом ПЦР-теста – 14 дней изоляции по месту пребывания.
Путешественников, у которых нет прививочного сертификата и результата ПЦР-теста, ждет платная самоизоляция в течение 14 дней в обсерваторе.
В CAAV подчеркнули, что сроки запуска третьего этапа в значительной степени будут зависеть от прогресса вакцинации во Вьетнаме. С начала пандемии во Вьетнаме зарегистрировано более 2600 случаев COVID-19. Прививочная кампания в стране началась в конце февраля.
Отметим, что Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Вьетнамом в январе 2021 года. Однако Вьетнам сейчас закрыт для российских туристов, а въехать в эту страну граждане РФ могут только по рабочей визе.
/TOURBUS.RU
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