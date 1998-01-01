На рынке появился первый «вакцинный тур» в Россию

Пока что предложением Cosmos Travel могут воспользоваться лишь граждане России, живущие за рубежом

Туроператор Cosmos Travel (дочерняя компания Cosmos Hotel Group, входящей в инвестиционную группу АФК "Система") впервые предложил "вакцинные туры" в Россию для соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба компании.

"Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной «Спутник V». К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы договорились с партнерами и разработали пакетные предложения", — отметил генеральный директор Cosmos Travel Андрей Сивицкий.

По его словам, большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию: "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года".

По словам г-на Синицкого, пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, будут включать проживание, транспорт, а также сопровождение в центр вакцинации. Вакцинация будет проходить в клиниках группы компаний «Медси», входящей в АФК «Система», либо, при желании клиентов, в других партнерских центрах. Воспользоваться программой может любой гражданин РФ, проживающий за рубежом.

Желающие привиться от коронавируса в России могут выбрать несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в РФ в течение 21 дня либо две поездки, каждая — сроком на три дня. Стоимость второго варианта, включающего проживание, трансферы, консультации и вакцинацию — от 700 евро без учета перелета. Стоимость тура сроком на 21 день составит от 1500 евро, рассказал гендиректор Cosmos Travel.

Между тем, как сообщает сегодня газета «Ведомости», по данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН за 2020 г., за рубежом сейчас проживает 11 млн россиян. «Понятно, что далеко не все воспользуются этой возможностью, но, даже если приедет 0,5% от общего количества, это будет уже очень приличная сумма», – считает Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma.

При этом отмечается, что интерес к российскому препарату уже есть и со стороны иностранных граждан.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, считает, что антиковидный тур может быть интересен и иностранцам, и россиянам: «Судя по тому, что говорили в правительстве, идея с антиковидными турами в Россию неплохая, туроператоры тоже готовы ее поддержать», – говорит она. Но пока массово такие турпакеты предлагать операторы не могут – вакцины недостаточно, считает г-жа Ломидзе.

Виктор Мархотин, генеральный директор туроператора «Финам», считает, что подобный тур может быть интересен в первую очередь иностранным гражданам, которые хотят привиться «Спутником V». В интересе к такому турпакету для россиян, проживающих за рубежом, он как раз сомневается: «Россияне, которые живут вне России, и так могут в любое время приехать и сделать вакцинацию бесплатно по ОМС».

Отметим, что в конце марта портал Deutsche Welle уже сообщал, что зарубежные туркомпании уже начали предлагать поездки в Москву для вакцинации. Так, два четырехдневных визита в российскую столицу, включающих осмотр достопримечательностей и прививку «Спутником V», предлагает норвежское турагентство World Visitor по цене 1200–3000 евро за тур.

/TOURBUS.RU