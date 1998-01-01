Министр туризмa Туниса: «19 апреля ожидается возобновление авиасообщения с Россией»

В ходе своего визита в Москву тунисский министр туризма г-н Хабиб Аммар рассказал о том, на каких условиях его страна готова принимать российских туристов

С 4 по 8 апреля в Москве с рабочим визитом находились министр туризма Туниса г-н Хабиб Аммар, госсекретарь МИД Туниса г-н Мохамед Али Нафти, гендиректор Тунисского национального офиса по туризму г-н Мохаммед Моэз Белхасси и гендиректор по международному сотрудничеству минтуризма Туниса г-жа Муна Матлути Глисс .

В программе визита тунисской делегации в Москву были встречи с российскими чиновниками высокого ранга, в том числе с главами Ростуризма, Роспотребнадзора, контакты по линии дипломатических и авиационных ведомств.

В ходе визита состоялась и онлайн-преcс-конференция министра туризма, в ходе которой он заявил, что рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией 19 апреля, после чего станет возможен групповой туризм в эту страну.

«19 апреля, надеюсь, будет возобновлено авиасообщение, и туроператоры смогут начать организовывать поездки в нашу страну для туристических групп. Мы будем стремиться совершенствовать все направления туризма и прилагать все усилия для улучшения эпидемиологической ситуации в стране», — сказал он.

«Мы сегодня встретились с представителями «Аэрофлота» и договорились об открытии еженедельных регулярных рейсов в Тунис, в столичный аэропорт Карфаген и аэропорт Монастира. Это очень важно для того, чтобы ваши туристы могли приезжать к нам и наши к вам», — добавил министр.

Г-н министр также сообщил о порядке въезда наших туристов в страну аосле открытия авиасообщения: «Напомню, что Тунис и сейчас открыт для российских туристов. Но для начала массового туризма для организованных туристов из России условия их приема будут изменены.

Так, с 19 апреля меняется протокол въезда для российских туристов, купивших турпакеты через туроператоров. Для них отменяется требование самоизоляции, а единственным важным условием въезда в Тунис останется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19. Такой тест должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до вылета в Тунис. При этом для индивидуальных путешественников требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста для выхода из нее пока остается в силе.

Обслуживание клиентов туроператоров будет производиться по действующему сейчас санитарному протоколу сопровождения Ready& Safe. Он позволит туристам отдыхать на курортах Туниса свободно и одновременно по-настоящему безопасно.

В последней версии для групповых туристов этот протокол, в частности, предусматривает обязательное ношение масок персоналом туристических объектов и транспортных средств, повсеместное использование санитайзеров в отелях и на трансферах, дезинфекцию багажа туристов, прибывающих в отели, соблюдение социальной дистанции.

Вводится 50% ограничение вместимости в отелях, в туристических ресторанах, а также туристических автобусов и мини-вэнов при перевозке групп туристов. Самообслуживание на шведском столе заменено на обслуживание туристов персоналов или на систему а-ля-карт».

Завершая беседу, г-н министр отметил: «В 2019 году мы приняли порядка 635 тыс. российских туристов. При условии, что наши страны взаимно откроются друг другу, мы надеемся приблизиться к этим показателям. Туроператоры, с которыми мы контактируем, весьма оптимистичны по поводу летнего спроса.

Российские туристы любят Тунис и доверяют направлению – они массово ехали в нашу страну и во время революционных событий 2011 года, и во время трагических событий с терактами в 2015 году.

Уверен, поедут россияне в Тунис и сегодня, если мы договоримся о взаимном открытии авиасообщения. Мы – одно из наиболее безопасных направлений в Средиземноморье в отношении коронавируса».

/TOURBUS.RU