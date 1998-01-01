Кипр: Появилась «бумажная» альтернатива SMS-разрешениям на прогулки для туристов

На данный момент жителям острова и туристам разрешены только две прогулки в день

Вчера в российских и иностранных СМИ появилась информация о том, что российские туристы, которые могут прибывать на Кипр с 1 апреля, «освобождены от текущих карантинных мер». Это не соответствует действительности, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Напомним, согласно текущему распоряжению министра здравоохранения Республики Кипр, любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения (отели, виллы, апартаменты и др.) разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения в ответ на SMS-сообщение, отправленное на короткий номер 8998 или, в случае невозможности послать сообщение на короткий номер, на номера 80012012 (для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для остальных номеров).

В субботу и воскресенье количество выходов по SMS увеличено до трех.

Как стало известно АТОР, действующие эпидемиологические протоколы сохраняются как для местных жителей, так и для туристов, в том числе тех, кто прибыл по «пакетным» турам.

Как отметили источники ассоциации, отельерам и принимающим компаниям рекомендовано оказывать всестороннюю помощь организованным туристам, в особенности тем, кто испытывает трудности с греческим и английским языками, а также с отправкой SMS-сообщений для выхода из отеля.

При этом, по инициативе Кипрской гостиничной ассоциации, организованным туристам предложена альтернатива: вместо SMS-сообщения они могут заполнить специальный бумажный бланк, чтобы, например, отправиться на экскурсию. Информацию об этом в интервью кипрским изданиям подтвердил и глава ассоциации Филокипрос Руссунидис.

«Туристы смогут передвигаться без отправки SMS, но только с помощью специального бланка. Однако они не освобождаются от мер, которые применяются ко всем остальным», – заявил Руссунидис.

На данный момент жителям острова разрешено только две прогулки в день до трех часов каждая и три по выходным.

Напомним, что с 1 апреля для въезда на Кипр россиянам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета.

При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не сообщал о восстановлении регулярного авиасообщения с Кипром. По данным источников АТОР на Кипре, 2 апреля Кипр отправил ноту в МИД РФ с предложением возобновить рейсы.

«В АТОР поступает множество вопросов от туристов и туроператоров, в том числе, может ли туроператор в настоящее время, до официального возобновления авиасообщения с Республикой Кипр, формировать и реализовывать турпродукт, в частности на стыковочных рейсах через третьи страны или грузопассажирских рейсах, можно ли реализовывать российским туристам наземные услуги на территории Кипра и т.д.», – говорилось в свою очередь письме, направленном АТОР в Ростуризм в понедельник.

/TOURBUS.RU