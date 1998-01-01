В Липецке директор турфирмы обманула 13 туристов

Предпринимательнице предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму около двух млн руб.

В Липецке будут судить 37-летнюю главу турфирмы, обманувшую 13 клиентов на 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По данным правоохранителей, в период с 2018 по 2020 год предпринимательница оказывала услуги по бронированию заграничных туров, а также выдаче пакетов документов, необходимых для перелета и проживания в отелях. В действительности взятые обязательства она не выполняла.

Как сообщает пресс-служба УМВД, обращающимся с претензиями клиентам руководитель турфирмы заявляла, что возникшие проблемы – это исключительно некомпетентность принимающей стороны или ссылалась на другие несуществующие обстоятельства.

После окончания расследования уголовного дела женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

По уголовному дело в качестве потерпевших проходят 13 граждан, которые частично или полностью оплатили туры за рубеж. Общая сумма ущерба составила около 1,8 млн рублей. В ходе следственных действий фигурантка признала свою вину и частично возместила пострадавшим причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Между тем, ранее мы писали, что далеко не все мошенники в сфере туризма получают в последнее время реальные сроки. Так, «орудовавшая» в Петербурге, начиная с 2012 года, Татьяна Макеева, в последнем эпизоде похитившая более 8,6 млн рублей и признанная судом виновной в мошенничестве в особо крупном размере, осенью прошлого года, несмотря на повторное нарушение, получила наказание в виде 4 лет лишения свободы. Но условно, с испытательным сроком в 5 лет.

А Кристина Чиковани, которая, заведомо не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, продавала туры от имени компании «Балтийский Берег», зарегистрированной на имя её знакомой, в 2020-м во второй раз получила 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.

«К правонарушителям из сферы туризма суды остаются достаточно лояльными: за редким исключением, преступники даже в случае повторных правонарушений получают условные сроки, - констатирует юрист Александр Семенов.

– А оставаясь на свободе, многие из них не собираются оставлять преступные привычки и продолжают обманывать людей тем или иным образом – рецидив здесь не редкость».

/TOURBUS.RU