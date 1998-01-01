Coral Travel заключил самый крупный контракт за всю историю отправки российских туристов в Турцию

Как сообщили нам в пресс-службе компании, туроператор Coral Travel и турецкий холдинг Kilit Hospitality Group заключили самый крупный контракт в истории российско-турецкого туризма - в его рамках туроператор будет продавать на российском рынке самую большую квоту номеров в отелях холдинга.

Kilit Hospitality Group – самая большая гостиничная группа в Турции по пляжному отдыху. В нее входят цепочки Crystal Hotels и Nirvana Hotels. В номерном фонде группы 28 тыс. спальных мест, за год она обслуживает 110-120 тыс. человек.

Как сообщается, в этом сезоне оператор будет сотрудничать с Kilit на особых условиях. Так, некоторые категории номеров представлены только у этого туроператора. Кроме того, есть объекты на эксклюзиве, а во всех остальных – самые большие квоты на специальных условиях.

Такого большого количества номеров до этого времени российский рынок не получал ни от одной сети. «Квота номеров гостиничной группы Kilit у туроператора Coral Travel – самая большая на российском рынке. Это самый крупный контракт за всю историю отправки российских туристов в Турцию», – говорит член совета директоров Kilit Group Толга Килит.

Kilit Group располагает всеми сегментами размещения. Так, сеть Crystal Hotels Resort & SPA позиционируется как сеть пятизвездочных отелей комфорт-класса. В нее входит 17 отелей, это самая большая сеть отелей в Турции. Почти все гостиницы - с большими зелеными территориями. В отелях сети представлены разные концепции отдыха – семейные отели, отели на лоне природы, люксовые, с развлечениями, отели для круглогодичного отдыха.

Отели цепочки Nirvana Hotels относятся к роскошным. Здесь безупречный уровень сервиса, превосходные номера, ухоженные территории, а также уникальная концепция питания Local & Healthy Food, основа которой – поддержание здорового образа жизни. Гостиницы хорошо известны и востребованы на нашем рынке.

«Мы рады, что сможем предложить отели различного уровня в одной сети, – говорит генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан. – Надеемся, что туристам они понравятся».

/TOURBUS.RU