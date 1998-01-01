Правительство выделило Ростуризму 1,2 млрд руб. на туристические гранты

Конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма прошел минувшей осенью

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ростуризму более 1,2 млрд рублей на грантовую поддержку предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, документ размещен на официальном правовом портале.

Как следует из распоряжения, средства в размере 1 млрд 245 млн 89 тыс. рублей выделяются в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Правила были утверждены в декабре 2019 года, - сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, Ростуризм осенью 2020 года провел конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Получателями грантов могли стать российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

Максимальная сумма гранта не превышала 3 млн рублей. Период реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения соглашения с Ростуризмом.

Всего на конкурс поступило более 4 тыс. заявок, из которых было отобрано более 400 в 80 регионах. Проекты, получившие гранты, в основном связаны с созданием комфортных и безопасных условий для отдыха на природе. Это кемпинги, автокемпинги, модульные отели, оборудование для их оснащения.

Часть проектов направлена на разработку новых турмаршрутов и создание безбарьерной туристической среды. Все они должны быть реализованы в ближайшее время.

Отметим между тем, что в феврале антимонопольное ведомство сообщило, что «ФАС России возбудила дело в отношении федерального агентства по туризму. Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма.

Об этом говорилось, в том числе, в заявлениях хозяйствующих субъектов, которые поступили в ФАС России и генеральную прокуратуру Российской Федерации».

Причиной недовольства ФАС, по информации РБК, стала жалоба в антимонопольную службу одной из участвовавших в конкурсе компаний. В жалобе утверждалось, что некоторые члены конкурсной комиссии имели непосредственное отношение к победителям.

Например, в комиссии по рассмотрению заявок на гранты был представитель всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Гранты по результатам конкурса получило само общество, а также его отделения в Архангельске и на Алтае. Как следует из жалобы в ФАС, «это свидетельствует об очевидном конфликте интересов, при котором члены комиссии могли повлиять прямо или косвенно на предоставление грантов «своим компаниям».

«Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивало два эксперта – то есть каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал.

Скорректировать свое мнение после голосования было невозможно. Экспертная работа была проверена Ростуризмом. Конфликт интересов отсутствует», — заявили тогда в Ростуризме, комментируя это обвинение.

/TOURBUS.RU