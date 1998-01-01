В городе на Неве начинается туристическая речная навигация

В этом году навигация по внутренним рекам и каналам Северной столицы должна открыться рано – уже 10 апреля. «Год должен быть лучше прошлого хотя бы потому, что в 2020-м по понятным причинам сезон открылся только 28 июня», – считает президент Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Петербурга Владимир Родионов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

При этом он сразу подчеркивает: надеяться на достижение допандемийных показателей пока не приходится, поскольку «до того» среди клиентов АВПС, объединяющей более двух третей перевозчиков города, доля иностранных гостей доходила до трети.

Поскольку уже понятно, что в каком-либо значимом количестве иностранцев в сезоне 2021 года ждать не приходится, остается надеяться на активность местных жителей и «внутренних» туристов.

«Да, мы готовы предложить им самые разнообразные услуги, которые включают и свыше cта прогулочных маршрутов по рекам и каналам Петербурга, – заявил Владимир Родионов. – Однако, несмотря на близость открытия навигации, пока так и непонятно, каковы в этом сезоне требования Роспотребнадзора. И, в частности, в каких пропорциях можно будет заполнять пассажирами прогулочные суда».

По его оценке, стоимость услуг в сфере пассажирских перевозок по воде в Петербурге в целом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

В частности, типичные водные экскурсии по-прежнему будут стоить 500-800 рублей (конкретная цена зависит от продолжительности и маршрута), однако возможны и варианты, поскольку кто-то из игроков рынка, привлекая клиентов, будет демпинговать, а кто-то, напротив, захочет быстро «отбить» потери предыдущего периода.

Вместе с тем уже известно, что город на Неве отказался от идеи возрождения водного общественного транспорта. Стоит напомнить: ранее в течение нескольких лет в Северной столице работали речные трамвайчики, которыми, в частности, пользовались приезжающие в город туристы.

Однако, как заявил на днях председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков, «запускать по воде общественный транспорт мы не планируем». «Эта история себя не оправдала: слишком зависит от погоды», - сказал он.

К тому же, по его словам, «это туристическая история», и финансировать ее из «кармана» Петербурга нет смысла. При этом он констатировал, что город и дальше станет развивать системы причалов для частных перевозчиков, с помощью которой туристы смогут побывать там, где считают нужным.

В свою очередь, Владимир Родионов добавил, что в Петербурге стоило бы развивать инфраструктуру и для таких новых форм водного отдыха, как SUP-борды или байдарки. Про его словам, количество готовых передвигаться на SUP-бордах, в частности, уже исчисляется тысячами, и поэтому прокат таких плавательных средств был бы вполне оправдан.

Стоит напомнить: по оценке АВПС, в 2020 году за всю навигацию по рекам и каналам Петербурга перевезли около 822 тыс. человек - на 44% меньше показателей 2019-го. При этом практически вдвое снизилось число швартовок, а на речном круизном рынке город на Неве в период с 28 июня по 15 ноября обслужили всего 3,5 тыс. пассажиров.

В свою очередь, начальник службы регулирования движения судов Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Алексей Сидоров ранее сообщал, что по Волго-Балту в 2020-м круизными судами было перевезено только 81 тыс. пассажиров (совершено примерно 800 рейсов), тогда как в 2019-м - почти 350 тыс. пассажиров и около 2 тыс. рейсов.

/TOURBUS.RU