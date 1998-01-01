ВЦ Хорватии в России начали выдачу виз, а «Аэрофлот» летом планирует летать в Дубровник, Пулу и Сплит

Эксперты ожидают, что в ближайшее время регулярные рейсы из России в Хорватию будут официально возобновлены

Визовые центры (ВЦ) Хорватии в России возобновили прием документов на туристические визы, а в расписании «Аэрофлота» появились рейсы в Сплит, - cообщили в Ассоциации туроператоров.

Согласно информации VFS Global, визового провайдера Хорватии в РФ, с 5 апреля визовые центры Хорватии начали прием документов на туристическую визу в 19 городах России – в Москве, Красноярске, Иркутске, Уфе, Хабаровске, Владивостоке, Омске, Саратове, Мурманске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Перми.

Как отмечается на сайте ВЦ Хорватии в России, важным условием для подачи документов на туристическую визу является подтверждение полной оплаты проживания на территории Хорватии. Подавать заявления на визу придется лично: заявления от аккредитованных агентств временно не принимаются. Запись на подачу документов в визовый центр обязательна.

Напомним, что сейчас посетить Хорватию могут как туристы, вакцинированные «Спутником V», так и путешественники, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

При этом все справки и сертификаты об отсутствии коронавируса должны быть переведены на английский язык.

Как рассказали в национальном туристическом офисе Хорватии в России, решение хорватских властей возобновить выдачу туристических виз в РФ и открыть границы для российских туристов вызвало шквал звонков и обращений со стороны турбизнеса и туристов.

«Интерес к отдыху в Хорватии очень большой. К нам в офис звонят туроператоры и турагенты, массово обращаются и туристы с вопросами, где они могут приобрести туры в Хорватию. Такая активность российского рынка, конечно, очень радует.

Ожидаем, что в ближайшие дни визовые центры Хорватии в России заработают на полную мощность, и российские туристы смогут отправиться в Хорватию уже на майские праздники», – сообщил глава турофиса Хорватии в России г-н Райко Ружичка.

При этом, по его словам, вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Хорватией и России пока остается открытым, но работа в этом направлении идет: «Мы надеемся, что до старта туристического сезона прямые перелеты из России в Хорватию возобновятся. Выполнять рейсы в летнем сезоне-2021 на курорты Хорватии готовы как ведущие российские авиаперевозчики, так и туроператоры, планирующие чартерные программы».

По информации АТОР, в расписании российских авиакомпаний есть рейсы в Хорватию, однако пока эти рейсы заявлены в статусе грузопассажирских («Аэрофлот») или специальных чартерных (S7).

Так, в расписании «Аэрофлота» с 1 июня стоят ежедневные рейсы из Москвы в Дубровник, Пулу и Сплит. По данным перевозчика, в июне авиаперелет по маршруту Москва – Дубровник – Москва обойдется от 22 тыс. р. без багажа и от 25,5 тыс. р. с включенной стоимостью перевозки багажа на одного пассажира.

Авиаперелет из Москвы в Пулу и обратно без багажа стоит от 20 тыс. р., с багажом – от 29,4 тыс. р. на одного. Билеты из Москвы в Сплит и обратно с вылетами в июне стоят от 23 тыс. р. без багажа, и от 30,3 тыс. р. с багажом на одного.

Специальные чартерные рейсы из Москвы в Пулу заявлены и в расписании S7. На майские даты перелет в Пулу на рейсе S7 обойдется от 17,5 тыс. р. без багажа и от 24,4 тыс. р. с багажом на одного пассажира.

Кроме прямых грузопассажирских рейсов, добраться до городов Хорватии можно с пересадками в Стамбуле, Франкфурте-на-Майне и Белграде.

/TOURBUS.RU