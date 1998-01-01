Железные дороги идут навстречу туристам

«Российские железные дороги» анонсировали целый ряд новинок, которые порадуют тех, кто предпочитает путешествовать на поезде. Причем они касаются как «ближнего» туризма, так и ориентированного на длительный «пляжный» отдых, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, для удовлетворения растущего спроса на поездки между двумя российскими столицами, Москвой и Петербургом, в майские праздники будут курсировать сразу десять дополнительных поездов. По данным РЖД, в их числе будут поезд № 29 Петербург - Москва (прибудет в столицу утром 3 мая), № 30 Москва - Петербург (назначен на 1, 7, 8 и 10 мая), № 56 Москва- Петербург (2 мая), № 127 Петербург - Москва (10 мая), № 208 Москва - Петербург (30 апреля), № 219 Петербург - (3 мая), № 231 Петербург - Москва (1 и 4 мая), № 233 Петербург - Москва (8 и 10 и 11 мая), № 234 Москва - Петербург (29 апреля и 10 мая), а также № 280 Москва - Петербург (8 мая).

В этой связи особого дефицита билетов не ожидается, хотя и побеспокоиться о них заранее стоит.

Кроме того, в конце апреля и начале мая РЖД организовали дополнительный поезд из Петербурга в Ярославль. Поезд № 153/154 отправится из Северной столицы 30 апреля и 7 мая в 13:15 и прибудет в конечный пункт в 22:05. В обратном направлении состав поедет 3 и 10 мая в 14:25, а встречать на Московском вокзале города на Неве его можно в 23:02.

«Поезд состоит из десяти купейных вагонов, включая вагон со спецкупе для маломобильных пассажиров с биотуалетами и кондиционерами. – пояснили в компании. - На маршруте в обоих направлениях поезда сделают остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск».

Еще один подарок потенциальным путешественникам по железной дороге – удвоение частоты движения поездов между Петербургом и Калининградом. Так, уже со 2 апреля составы между этими городами стали ходить вдвое чаще - из каждого они отправляются четыре раза в неделю.

При этом из Калининграда в Северную столицу на поезде можно уехать по вторникам, средам, пятницам и субботам, а в обратном направлении - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Но вот главный подарок петербургским отпускникам РЖД сделает ближе к старту «высокого» сезона. Состоит он в том, что, кроме давно привычных петербуржцам составов в Сочи или Симферополь, в этом сезоне на Юг отправятся сразу четыре пассажирских поезда, которые доставят их на побережья Черного и Азовского морей.

Так, поезд № 227/228 будет отправляться из Петербурга в Новороссийск с 29 мая по 27 августа, а поезд № 245/246 станет ходить из города на Неве в Ейск со 2 по 14 июня через день по чётным числам, а с 16 июня по 28 августа - ежедневно. Кроме того, поезд № 247/248 сообщением Петербург - Анапа будет отправляться 30 мая, 19 и 21 июня, 11 и 13 июля, а также 2, 4 и 24 августа, а поезд № 259/260 на этот же курорт станет ходить из Северной столицы с 29 мая по 30 августа ежедневно. В качестве вишенки на этом «торте» появится и прямой поезд из Петербурга в абхазский Сухуми: он назначен на период с 29 мая по 2 сентября.

Надо сказать сразу: по времени и стоимости сэкономить получится вряд ли. Так, поезд из Петербурга в Сухуми идет 2 дня и 9 часов – отправившись с берегов Невы, к примеру, 9 июня около полуночи, в Сухуми вы прибудете только 11-го утром. Цена билета – от 5,7 тыс. рублей в плацкарте и 9,8 тыс. в купе (в одну сторону).

Поездка в Ейск из Северной столицы, соответственно, займет день и 14,5 часов. Правда, билет стоит заметно дешевле – около 4 тыс. рублей. Причем, по данным сайта РЖД, сейчас купить билет в купе можно по цене более низкой, чем в плацкарт. Что касается Сочи, то туда поезд из Питера обычно идет 2 дня и 3 часа, а вот фирменный двухэтажный – только 1,5 дня. Разница в стоимости билета в один конец – около 2,5 тыс. рублей (от 4 и 6,5 тыс. в купе соответственно).

«Поездка в отпуск на поезде – это, конечно, не про экономию на времени и деньгах, а про получение дополнительных впечатлений, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. Если сложить все расходы, на самолете в конечном счете может оказаться дешевле: на середину июня билет в Сочи из Петербурга (в оба конца) без проблем можно купить за 12-13 тыс. при том, что самолет летит всего 3 часа.

Однако для тех, кто не ограничен во времени и готов к длительному переезду, новым знакомствам и впечатлениям по пути – почему бы и нет? Уверена, что такие люди обязательно найдутся…».

/TOURBUS.RU