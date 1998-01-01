Закон об ответственности за невнесение данных о турагентах в реестр подписан президентом

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о введении административной ответственности за невнесение данных о турагентах в единый государственный реестр, - сообщает «Интерфакс».

Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Аналогичные санкции вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих туристических услуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими соответствующего договора с туроператором.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов — о невнесении сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, административная ответственность вводится для реализации положений закона о создании единого федерального реестра турагентов. Согласно его положениям, туроператоры обязаны вносить информацию о своих турагентах и заключенных с ними договорах в специальный федеральный реестр, та же обязанность накладывается на турагентов в отношении их субагентов.

Вести новый реестр будет Ростуризм, дополнительных средстав на эту задачу ему не выделяется. Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, и еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут.

Закон о федеральном реестре турагентов обеспечит прозрачность отрасли и повысит доверие к ней туристов, сообщила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли. Теперь туристы смогут убедиться, что приобретают туристический продукт у добросовестного продавца, зарегистрированного в федеральном реестре. Это даст возможность, с одной стороны, обеспечить защиту прав туристов и, с другой – повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу", — заявила г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU