Туроператоры хотят поскорее начать летать на «открывшийся» Кипр

Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что направила в Ростуризм письмо с просьбой оказать содействие скорейшему возобновлению прямого авиасообщения с Кипром. Официальное решение властей обеспечит безопасную и прогнозируемую доставку туристов к месту отдыха и обратно, - заявили в АТОР.

Напомним, что Кипр объявил о готовности принимать российских туристов с 1 апреля. Для въезда на Кипр россиянам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Учитывая популярность Кипра у российских туристов, решение местных властей вызвало большое количество запросов у туроператоров на организацию летних туров в эту страну. Напомним, что ранее Росавиация выдала допуски на рейсы на Кипр в летнем сезоне многим российским авиакомпаниям. При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пока не сообщал о восстановлении регулярного авиасообщения с Кипром.

По данным источников АТОР на Кипре, 2 апреля Кипр отправил ноту в МИД РФ с предложением возобновить рейсы.

«В АТОР поступает множество вопросов от туристов и туроператоров, в том числе, может ли туроператор в настоящее время, до официального возобновления авиасообщения с Республикой Кипр, формировать и реализовывать турпродукт, в частности на стыковочных рейсах через третьи страны или грузопассажирских рейсах, можно ли реализовывать российским туристам наземные услуги на территории Кипра и т.д.», – говорится в письме, направленном АТОР в Ростуризм в понедельник.

В Ассоциации просят Ростуризм оказать содействие скорейшему возобновлению прямого авиасообщения с Кипром с целью безопасной и прогнозируемой доставки туристов к месту отдыха и обратно.

Напомним, что ранее Министерство туризма Кипра также сообщило о мерах антикоронавирусной безопасности в стране: Так, ношение масок является обязательным во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключением являются места употребления пищи и напитков, а также пляжи, бассейны и места занятий спортом.

Должны соблюдаться меры социального дистанцирования (не менее 2 кв. м на открытом воздухе, и не менее 3 кв. м в закрытых помещениях).

Кроме того, согласно распоряжению министра здравоохранения Республики Кипр, любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения (отели, виллы, апартаменты и др.) разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения в ответ на SMS-сообщение, отправленное на короткий номер 8998 или, в случае невозможности послать сообщение на короткий номер, на номера 80012012 (для кипрских номеров) или +357 22 285777 (для остальных номеров).

В субботу и воскресенье количество выходов по SMS увеличено до трех.

/TOURBUS.RU