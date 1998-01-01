Новости Мальта откроет границы первого июня Новые правила въезда будут действовать пока что для туристов из стран ЕС и государств, с которыми у Мальты подписаны двусторонние соглашения в области здравоохранения

Ввиду активного процесса вакцинации, проходящего в Мальтийской Республике и по всему миру, правительство страны считает возможным объявить об открытии Мальты для туристов из стран Евросоюза, начиная с 1 июня 2021 года. Данное решение также обусловлено тем, что Мальта входит в список передовых стран по количеству привитых от Covid-19 граждан, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма страны. Для регулирования правил въезда будет применяться ставшая привычной «светофорная схема» обозначения безопасности, по которой все страны разделяются на три категории: «красные», «жёлтые» и «зелёные». Гражданам стран, входящих в «красный» (red) список, необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации, полученный не менее, чем за 10 дней до прибытия на Мальту. Туристам, проживающим в странах «жёлтого» (amber) списка, можно будет предоставить отрицательный результат теста на полимеразную цепную реакцию (далее – ПЦР) на COVID-19, полученный не более чем за 72 часа до прибытия на Мальту или сертификат о вакцинации, полученный не менее, чем за 10 дней до даты прибытия на Мальту. Путешественники из стран «зелёного» (green) списка смогут свободно прибывать и передвигаться по стране. Данные правила будут действовать для туристов из стран Евросоюза и государств, с которыми у Мальты подписаны двусторонние соглашения в области здравоохранения. Для всех остальных стран будут применяться правила, установленные ЕС. По состоянию на начало апреля 2021 года Мальта занимает второе место после Великобритании по объёму вакцинации, темпы роста которой достигают 1% в день. Около 40% взрослого населения Республики уже получили первую дозу, а Правительство страны делает всё возможное, чтобы процесс проходил как можно более активно. Клейтон Бартоло, министр туризма и защиты прав потребителей Мальты, подчеркнул: «Нашим приоритетом всегда будет оставаться забота о здоровье и обеспечение безопасности наших граждан и прибывающих на Мальту туристов. С продолжающимся процессом вакцинации мы уверены в реализации плана по постепенному открытию направления с учётом всех установленных правил». В свою очередь Карло Микаллеф, руководитель группы сегментного маркетинга Мальтийского управления по туризму, отметил: «Благодаря действующим на Мальте протоколам в отношении профилактики распространения вируса COVID-19, все туристы, прибывающие в страну, могут быть уверены в том, что их отдых будет приятным и безопасным. Все предприятия, работающие в индустрии гостеприимства проходят регулярную проверку на соблюдение данных норм. Так что мы с нетерпением ждём возобновления въездного туристического потока на солнечные острова Мальты, Гозо и Комино». /TOURBUS.RU

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