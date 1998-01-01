Новости Эксперты: «Время больших групп, приезжающих на огромных автобусах, прошло» В ходе круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма» специалисты обсудили, как интернет-технологии будут привлекать в музеи новых туристов

Лейтмотивом круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма», состоявшегося накануне минувших выходных в Северной столице, стало использование в музейной практике современных информационных технологий, направленных на максимальное привлечение посетителей. Однако музейщики, готовясь вернуть в учреждения былые потоки гостей, хотят соблюсти и свои интересы. Собравший множество специалистов из десятков регионов РФ и ряда зарубежных стран, традиционно проводимый Эрмитажем в первых числах апреля «круглый стол» сам по себе стал демонстрацией новаций, поскольку впервые полностью проводился в онлайне. Что никак не сказалось ни на количестве участников, ни на качестве и числе их выступлений: только докладов и презентаций было продемонстрировано более сорока. Причем слово предоставили и музеям с мировыми именами, и маленьким региональным. Однако и те, и другие уверены: пандемия не только резко уменьшила количество посетителей, но и способствовала развитию направлений, до которых раньше не доходили руки. Так, Камиля Байдильдина из музея-заповедника «Царицыно» рассказала о том, как одно из наиболее посещаемых туристами учреждений начало использовать «бродилку», которая позволяла виртуальному посетителю «ходить» по парку и с помощью реального сотрудника приближаться и удаляться от его объектов. «Кроме того, мы создали и специальную программу «Царицино» в Minecraft, - заявила она. - Это позволило привлечь совершенно новую для нас аудиторию геймеров». В cвою очередь, руководитель службы информации, компьютерных технологий и издательской деятельности музея-заповедника «Кижи» Дмитрий Дюгай высказал общую для многих идею о том, что «интернет не должен заменять поход в музей, а лишь дополнять его офлайн-возможности». В качестве примера он привел работу музея с технологией виртуальной реальности, когда VR-фильмы, созданные в разрешении до 12К, позволяют посетителю увидеть то, что он вряд ли сможет наблюдать «живьем». «Так, он может увидеть северное сияние над Кижским погостом в сентябре или замечательный вид на любой объект музея сверху. – пояснил эксперт. – Причем сделать это можно в мельчайших деталях, настолько близко, как нельзя увидеть его в реальности». Специалисты из Киева пошли еще дальше: как заявил Виктор Гриза, представляющий Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова, им удалось создать виртуальный музейный хаб под названием Sikor Sky, организованный на базе 3D-модели подлинного дома изобретателя Игоря Сикорского. «В настоящее время его семейный дом, несмотря на имеющийся охранный статус, разрушен на 70%. – сообщил он. – Однако нам удалось воссоздать интерьер дома Сикорского таким, каким мы его видим. И на его основе организовать музейный хаб, с помощью которого можно переходить в другие музеи». Фактически речь идет о воссоздании того, чего в реальности давно уже нет: по словам Гриза, в этом музее воссозданы более 100 объемных 3D-предметов, которые соответствуют времени, в котором жил изобретатель. «Проект вполне «живой», - говорит эксперт. – Можно, к примеру, полностью скачать его в формате 3D и «ходить» по виртуальному музею». Как выяснилось в ходе обсуждения темы, вполне устраивает использование новых инструментов и турбизнес. Так, Софья Кошаровская из Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ считает, что «хотя онлайн часто лишает туриста массы впечатлений (запахов, нюансов освещения и пр.), однако это реальность, с которой нужно считаться и научиться использовать ее в своих интересах». «В действительно она может быть не соперником, а союзником обычной реальности. – уверена она. – Ведь с помощью инструментов онлайна турист сможет увидеть объект таким, каким он был 100 лет назад или при его создании. Те экспонаты, что не демонстрируют. Нюансы, которые невозможно увидеть «вживую». Например, слишком маленькие или чересчур большие предметы. Находящиеся в запасниках и на реставрации. В состоянии, которое не позволяет их экспонировать». Тенденция очевидна: по оценке Ирины Сизовой, научного сотрудника Лаборатории экономики культуры из НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, подавляющая часть российских музеев в 2020 году решилась на использование новых технологий. «По нашим данным, почти 70% из них стали использовать видеоэкскурсии, свыше 37% уделили большое внимание присутствию в соцсетях и организации сайта, каждый четвертый начал проводить виртуальные выставки, а около 9% - онлайн-туры, вебинары и т. д. – сообщила она. – И работа в этом направлении будет только активизироваться». При этом многие эксперты полагают, что «время больших групп, приезжающих на огромных автобусах, прошло». «Сейчас группы становятся все меньше и растет спрос на индивидуальные и специализированные программы посещения музея, - уверены специалисты. – А значит, от наличия давно «раскатанных» стандартных экскурсий надо двигаться в сторону создания конструктора экскурсионных музейных программ, который будет способен гибко реагировать на быстрое изменение интересов новой аудитории». /TOURBUS.RU

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