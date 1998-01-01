Спрос на Сейшелы резко вырос после начала рейсов «Аэрофлота»

Спрос на отдых на Сейшельских островах резко вырос после открытия в пятницу прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы, сообщила сегодня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

Напомним, что Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в столицу архипелага. Однако острова не включили тогда Россию в список стран, гражданам которой разрешен въезд с туристическими целями, и прямое сообщение не было восстановлено. С января въезд стал возможен, но с карантином, а с 25 марта власти архипелага отменили это требование. Сейчас россиянам нужен только отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.

"Первый рейс "Аэрофлота" на Сейшелы 2 апреля оказался загружен на 99%. И хотя "Аэрофлот" вместо заявленного ранее одного рейса в неделю ставит два и использует вместительные Boeing 777-300ER (402 места), этого все равно оказалось мало. Дело не только в отложенном спросе, но и в том, что это – долгожданный рейс. Прямых перелетов из России на архипелаг не было уже лет двадцать. И это, по словам туроператоров, всегда тормозило развитие направления. Сейчас билеты забронированы далеко вперед", — сообщила г-жа Тюрина.

Она добавила, что билеты на апрель и май практически раскуплены, на июнь осталось немного мест, а в июле на Сейшелах становится слишком жарко.

"Еще одна проблема – дефицит гостиничной базы на Сейшелах, усугубляющийся еще и тем, что часть гостиниц не получили от правительства сертификаты безопасности и не открылись после пандемии. Все лучшие и наиболее популярные отели уже заполнены. Некоторые туристы в связи с этим бронируют туры на осень и даже новогодние каникулы. Туроператоры сообщают об уникально большой глубине продаж", — рассказала эксперт.

«Рейс очень востребован, у нас полетели туристы и на первом рейсе, и будут на всех последующих. Это уникальная возможность отправиться на Сейшелы без пересадок, мы всегда добивались этого. Все забронировано далеко вперед», – сообщил в свою очередь генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого цитирует РСТ.

«Сейшелы сейчас вынуждены конкурировать с двумя открытыми для россиян экзотическими направлениями – Занзибаром и Мальдивами. Но первый ориентирован на более массовый спрос, а Мальдивы – фактически аналог Сейшельских островов. «Думаю, Мальдивы останутся лидирующим направлением. Сейшелы проигрывают им по выбору отелей и стоимости перелета», – пояснил эксперт.

«Сейчас многим туристам приходится сдвигать даты выезда. Билеты разобраны не только на апрель, но и на майские праздники. Есть немного еще на июнь, ну а в июле-августе на Сейшелах жарковато», – подтверждает начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская.

/TOURBUS.RU