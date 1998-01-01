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05 апреля
Спрос на Сейшелы резко вырос после начала рейсов «Аэрофлота»
Эксперты комментируют начало регулярных рейсов национального российского авиаперевозчика на Сейшельские острова
Спрос на отдых на Сейшельских островах резко вырос после открытия в пятницу прямого рейса "Аэрофлота" из Москвы, сообщила сегодня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».
Напомним, что Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы из Москвы в столицу архипелага. Однако острова не включили тогда Россию в список стран, гражданам которой разрешен въезд с туристическими целями, и прямое сообщение не было восстановлено. С января въезд стал возможен, но с карантином, а с 25 марта власти архипелага отменили это требование. Сейчас россиянам нужен только отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.
"Первый рейс "Аэрофлота" на Сейшелы 2 апреля оказался загружен на 99%. И хотя "Аэрофлот" вместо заявленного ранее одного рейса в неделю ставит два и использует вместительные Boeing 777-300ER (402 места), этого все равно оказалось мало. Дело не только в отложенном спросе, но и в том, что это – долгожданный рейс. Прямых перелетов из России на архипелаг не было уже лет двадцать. И это, по словам туроператоров, всегда тормозило развитие направления. Сейчас билеты забронированы далеко вперед", — сообщила г-жа Тюрина.
Она добавила, что билеты на апрель и май практически раскуплены, на июнь осталось немного мест, а в июле на Сейшелах становится слишком жарко.
"Еще одна проблема – дефицит гостиничной базы на Сейшелах, усугубляющийся еще и тем, что часть гостиниц не получили от правительства сертификаты безопасности и не открылись после пандемии. Все лучшие и наиболее популярные отели уже заполнены. Некоторые туристы в связи с этим бронируют туры на осень и даже новогодние каникулы. Туроператоры сообщают об уникально большой глубине продаж", — рассказала эксперт.
«Рейс очень востребован, у нас полетели туристы и на первом рейсе, и будут на всех последующих. Это уникальная возможность отправиться на Сейшелы без пересадок, мы всегда добивались этого. Все забронировано далеко вперед», – сообщил в свою очередь генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого цитирует РСТ.
«Сейшелы сейчас вынуждены конкурировать с двумя открытыми для россиян экзотическими направлениями – Занзибаром и Мальдивами. Но первый ориентирован на более массовый спрос, а Мальдивы – фактически аналог Сейшельских островов. «Думаю, Мальдивы останутся лидирующим направлением. Сейшелы проигрывают им по выбору отелей и стоимости перелета», – пояснил эксперт.
«Сейчас многим туристам приходится сдвигать даты выезда. Билеты разобраны не только на апрель, но и на майские праздники. Есть немного еще на июнь, ну а в июле-августе на Сейшелах жарковато», – подтверждает начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская.
/TOURBUS.RU
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