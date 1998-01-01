Началось номинирование на 12-ю ежегодную премию Russian Business Travel & MICE Award

Выдвижение номинантов на официальном сайте премии продлится до конца июня

На сайте профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award открыто номинирование соискателей на престижную награду отрасли 2021 года.

За 12 лет существования Премия стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков в сфере MICE&BT.

Премия RBT&MA-2021 будет проходить в несколько этапов:

выдвижение номинантов на официальном сайте премии http://www.mice-award.ru/

2 апреля – 30 июня

открытое онлайн-голосование сайте премии http://www.mice-award.ru/

1 июля – 31 октября

определение победителей Экспертным советом премии (будет проходить параллельно с общим голосованием)

1 ноября – 30 ноября

12-я церемония награждения победителей и лауреатов состоится в Екатеринбурге

декабрь





Церемония вручения наград MICE Award станет заключительным мероприятием цикла «Всероссийский День MICE в регионах России». Параллельно с «живой» церемонией будет вестись онлайн-трансляция с места события на страницах в социальных сетях и на канале в YouTube.

Организаторы: АНО «Проектный офис MICE» и медиахолдинг «Турбизнес», Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму и Торгово-промышленной Палата РФ.

Победители и лауреаты будут избраны в номинациях:

1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*

4) Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*

5) Лучшая альтернативная площадка для мероприятий

6) Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн

7) Лучший организатор конференций

8) Лучший организатор инсентив-программ

9) Лучшее business travel агентство

10) Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии (партнер номинации ТПП РФ);

11) Лучший региональный конгрессно-выставочный центр (партнер номинации РСВЯ);

12) Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации (партнер номинации Национальное конгресс-бюро);

13) Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel (партнер номинации НАИТО)

14) Лучший зарубежный офис в сфере продвижения MICE

15) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России





Претендовать на победу в конкурсе могут бизнес-отели, конгрессно-выставочные и деловые центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские ДMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, национальные офисы по туризму, региональные офисы развития территорий, региональные ТИЦы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте проекта http://www.mice-award.ru/, заполнив регистрационную форму - анкету.