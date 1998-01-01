|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
05 апреля
Началось номинирование на 12-ю ежегодную премию Russian Business Travel & MICE Award
Выдвижение номинантов на официальном сайте премии продлится до конца июня
На сайте профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award открыто номинирование соискателей на престижную награду отрасли 2021 года.
За 12 лет существования Премия стала наиболее престижным мероприятием рынка событийного и делового туризма и ежегодно собирает ключевых игроков в сфере MICE&BT.
Премия RBT&MA-2021 будет проходить в несколько этапов:
2 апреля – 30 июня
1 июля – 31 октября
1 ноября – 30 ноября
декабрь
Церемония вручения наград MICE Award станет заключительным мероприятием цикла «Всероссийский День MICE в регионах России». Параллельно с «живой» церемонией будет вестись онлайн-трансляция с места события на страницах в социальных сетях и на канале в YouTube.
Организаторы: АНО «Проектный офис MICE» и медиахолдинг «Турбизнес», Проводится при поддержке Федерального агентства по туризму и Торгово-промышленной Палата РФ.
Победители и лауреаты будут избраны в номинациях:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
5) Лучшая альтернативная площадка для мероприятий
7) Лучший организатор конференций
10) Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии (партнер номинации ТПП РФ);
11) Лучший региональный конгрессно-выставочный центр (партнер номинации РСВЯ);
12) Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации (партнер номинации Национальное конгресс-бюро);
13) Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel (партнер номинации НАИТО)
14) Лучший зарубежный офис в сфере продвижения MICE
15) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
Претендовать на победу в конкурсе могут бизнес-отели, конгрессно-выставочные и деловые центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, российские ДMC-компании и агентства по обслуживанию корпоративных клиентов, национальные офисы по туризму, региональные офисы развития территорий, региональные ТИЦы.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте проекта http://www.mice-award.ru/, заполнив регистрационную форму - анкету.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72